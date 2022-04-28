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中国代表强调建和工作要坚持发展优先导向

2022年04月28日13:11 | 来源：新华网
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新华社联合国4月27日电 中国常驻联合国副代表戴兵27日在联合国大会建设和平融资高级别会议上发言，指出建和工作要坚持发展优先导向。

戴兵说，建设和平已成为联合国系统一项重要的跨领域工作，建和基金为有关国家巩固持续和平的基础发挥了积极作用。当前，世界面临的风险和挑战层出不穷，建和工作所承载的期待越来越高。同时，建和工作资源短缺问题日益突出。中方认为：

第一，建和工作要坚持发展优先导向。可持续发展是持久和平的基础，这是支撑联合国建和架构的基本理念。要以支持有关国家实现全面发展为出发点，规划建和领域工作，明确战略目标，综合调动联合国各机构资源，形成强大合力。第二，建和融资既要开源，也要节流。第三，传统捐资方要继续承担建和融资的首要责任。帮助发展中国家加快发展，是发达国家应该承担的道义责任。第四，要在融资模式改革过程中一并考虑建和基金治理改革问题。

戴兵说，中方高度重视建和工作，一直通过多双边渠道积极支持发展中国家的国家建设和发展事业。中方向建和基金提供多批捐款。2015年设立的中国—联合国和平与发展基金向许多建和项目提供了资金支持。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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