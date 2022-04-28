4月27日，中国人民外交学会以线上方式举办美国会参众两院代表团首次访华50周年纪念活动。外交学会会长王超，中国驻美国大使秦刚，外交学会理事会顾问、中国前驻美国大使崔天凯，中华全国归国华侨联合会顾问唐闻生，美国蒙大拿州联邦参议员戴安斯，美国会众院美中工作小组共同主席拉森和拉胡德众议员，美国前驻华大使、前联邦参议员博卡斯，美国美亚学会董事会主席刘蔼明，美国蒙大拿大学曼斯菲尔德中心执行主任曼索尔现场或通过视频方式出席活动并致辞。

王超会长在致辞中表示，50年前，在尼克松总统对中国进行破冰之旅后不久，美国会参议院多数党领袖曼斯菲尔德和少数党领袖斯科特、众议院多数党领袖博格斯和少数党领袖福特相继率团访华，开创了美国会对华交往的历史，为推动中美关系正常化发挥了重要促进作用。代表团访华期间，周恩来总理分别会见他们。除北京外，代表团走访了上海、杭州、西安、长沙、广州、沈阳、鞍山等多个城市，与中国普通百姓和各级政府官员广泛接触交流。代表团返美后，在访华报告中表达了对发展中美关系的坚定支持。回顾这段历史，我们深切感到，加强中美两国人民的接触和交流，对促进双方的相互了解和信任至关重要。即便在当今资讯高度发达的信息化时代，到对方国家实地参访以及面对面的交流，仍然具有不可替代的重要价值。

王超指出，当前，国际形势进一步发生深刻复杂变化，中美关系发展正处于关键时期。越是在这种时候，中美两国就越需要加强相互了解和信任。当然，并不是说只要美国会议员访问过中国，双方就会在所有问题上形成一致看法。实际上美国会参众两院代表团首次访华后发表的报告中，有些内容我们也不认同。但正如不少美国会议员所说，来与不来，还是不一样。王超表示，欢迎美国会议员和国会工作人员以各种形式开展对华交流，希望在疫情结束之后迎接更多美国会朋友到中国访问。外交学会愿与美各界朋友一道共同努力，为促进中美两国人民的相互了解和友谊、推动中美关系不断向前发展作出新的贡献。

秦刚大使表示，相互尊重、和平共处、合作共赢是中美关系的相处之道，这在50年前适用，在今天乃至今后依然是中美关系的基本准则。我们纪念50年前美国会参众两院代表团对中国的历史性访问，就是希望以史为鉴，推动中美关系在未来50年保持正确航向，行稳致远。当前中美关系严峻复杂，我们不能只盯着彼此的分歧，要牢记双方的共同利益，拿出战略远见、政治勇气和外交智慧。我们应当从历史中汲取经验，在今天推动中美关系克服困难、战胜挑战、重建信任、重回正轨。中美双方应该坚持全球战略视野和长远历史眼光，应该加强沟通交流、提升相互了解和信任，应该推动各领域合作、扩大共同利益，应该管控分歧、防范危机。

崔天凯大使表示，曼斯菲尔德参议员等老一辈政治家用实际行动向世界表明，尽管中美两国存在很大不同，但只要双方从两国人民的根本福祉和共同期盼出发，尊重彼此差异，不同社会制度的两个大国就完全能够和平共处、互利合作。当前，中美关系正面临前所未有的挑战和困难。但正像习近平主席几天前在博鳌亚洲论坛上所讲的那样，“人类历史告诉我们，越是困难时刻，越要坚定信心”。中美两国人民都期盼一个和平稳定的世界，实现对美好生活的向往。这就是民心所向、民意所在，也是我们信心的根源。只要双方能够从两国人民的根本利益出发，始终本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，中美关系就能够云开雾散。

唐闻生顾问担任当年周恩来总理会见曼斯菲尔德和斯科特参议员等官方活动的翻译，在致辞中作为亲历者回顾了那次历史性访问的重要片段，表示，曼斯菲尔德参议员关于“国与国之间需要相互尊重和平等相待”“百闻不如一见”等观点让她至今难忘，当我们今天纪念这些有见识的政治家时，不得不佩服他们敢于说真话的勇气，也感谢他们为铺设中美关系正常化之路所做出的不朽贡献。愿他们的精神常在，鼓励我们后人克服困难，勇敢向前。

美方嘉宾在致辞中表示，支持中美关系和美国会对华交往。戴安斯参议员表示，美中两国是世界上最大的两个经济体，两国关系大到不能倒，他相信美国参议员更好地了解今天的中国很重要。拉森众议员表示，他曾多次访华，这种访问不仅有助于促进两国的外交关系，也有助于彼此相互了解、增进个人友谊。他期待与各方一道，本着曼斯菲尔德和斯科特访华代表团的精神，为促进两国人民的交流而积极努力。拉胡德众议员表示，美中关系总是存在既有合作也有压力的领域，他支持双方进行经常持续的对话应对面临的挑战。博卡斯大使表示，曼斯菲尔德参议员是个敢讲真话的人，他发表的关于中国的看法发自内心并基于他在中国的亲身经历，纪念那次历史性访问有助于人们深思。美中两国同处一个世界，必须进行合作。刘蔼明主席表示，今天与50年前一样，人民之间的交流十分重要。美亚学会自1985年以来就与中国人民外交学会共同组织美国会议员和助手访华，使他们有独特机会直接观察这个充满活力的国家，并进一步了解复杂的中美关系。如同50年前那两次历史性访问，对话比以往任何时候都更加重要，对双方促进沟通、增进了解发挥关键作用。曼索尔主任表示，一个建设性的对华关系对美国和曼斯菲尔德中心都十分重要。纪念曼斯菲尔德参议员访华50周年，让我们有机会思考过去半个世纪美中关系的历史以及两个大国如何继续前行。现在正处于双边关系最具挑战性时刻，美中双方应找到放下分歧并走向稳定与和平的路径。

中美双方100余人通过视频连线参加了纪念活动，包括:中国全国人大和有关政府部门工作人员以及当年为接待工作作出贡献的北京市、上海市、辽宁省、浙江省、广东省、陕西省等省市外办负责人；中国美国商会主席和美国在华有关企业代表；美国美亚学会、美中关系全国委员会、美中跨太平洋基金会、曼斯菲尔德中心等机构代表和有关国会议员助手。活动中播放了1972年美国会参众两院代表团首次访华的视频短片。外交学会副会长赵卫平主持纪念活动。

文章来源：中国人民外交学会

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