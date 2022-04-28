新华网北京4月27日电（记者侯强）“美国会参众两院代表团首次访华50周年纪念活动”于27日上午在北京以线上方式举行。

中国人民外交学会会长王超，中国驻美国大使秦刚，外交学会理事会顾问、中国前驻美国大使崔天凯，中华全国归国华侨联合会顾问唐闻生以及全国人大和有关政府部门工作人员、相关省市外办负责人和美国蒙大拿州联邦参议员戴安斯，美国会众院美中工作小组共同主席拉森和拉胡德众议员，美国前驻华大使、前联邦参议员博卡斯，中国美国商会主席、有关美国会议员助手以及美国美亚学会等机构代表和美国在华企业代表共100余人出席活动。

王超在致辞中谈到，50年前，在尼克松总统对中国进行破冰之旅后不久，美国会参议院多数党领袖曼斯菲尔德和少数党领袖斯科特、众议院多数党领袖博格斯和少数党领袖福特相继率团访华，开创了美国会对华交往的历史，为推动中美关系正常化发挥了重要促进作用。回顾这段历史，我们深切感到，加强中美两国人民的接触和交流，对促进双方的相互了解和信任至关重要。

秦刚表示，相互尊重、和平共处、合作共赢是中美关系的相处之道，这在50年前适用，在今天乃至今后依然是中美关系的基本准则。我们纪念50年前美国会参众两院代表团对中国的历史性访问，就是希望以史为鉴，推动中美关系在未来50年保持正确航向，行稳致远。我们应当从历史中汲取经验，在今天推动中美关系克服困难、战胜挑战、重建信任、重回正轨。中美双方应该坚持全球战略视野和长远历史眼光，应该加强沟通交流、提升相互了解和信任，应该推动各领域合作、扩大共同利益，应该管控分歧、防范危机。

崔天凯表示，曼斯菲尔德参议员等老一辈政治家用实际行动向世界表明，尽管中美两国存在很大不同，但只要双方从两国人民的根本福祉和共同期盼出发，尊重彼此差异，不同社会制度的两个大国就完全能够和平共处、互利合作；只要双方能够从两国人民的根本利益出发，始终本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，中美关系就能够云开雾散。

美方嘉宾在致辞中表示，支持美中关系和美国会对华交往。戴安斯表示，美中两国是世界上最大的两个经济体，两国关系大到不能倒，他相信美国参议员更好地了解今天的中国很重要。拉森表示，他曾多次访华，这种访问不仅有助于促进两国的外交关系，也有助于彼此相互了解、增进个人友谊。他期待与各方一道，本着曼斯菲尔德和斯科特访华代表团的精神，为促进两国人民的交流而积极努力。拉胡德表示，美中关系总是存在既有合作也有压力的领域，他支持双方进行经常持续的对话应对面临的挑战。博卡斯表示，曼斯菲尔德参议员是个敢讲真话的人，他发表的关于中国的看法发自内心并基于他在中国的亲身经历，纪念那次历史性访问有助于人们深思。美中两国同处一个世界，必须进行合作。

纪念活动中还播放了1972年美国会参众两院代表团首次访华的视频短片。中国人民外交学会为此次活动的主办方。

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