新华社巴黎4月27日电（记者徐永春）法国宪法委员会27日宣布，现任总统马克龙在法国总统选举第二轮投票中获得多数选票，获得连任。

宪法委员会当天在其官网公布总统选举第二轮投票的正式统计结果。马克龙获得约1876.86万张有效选票，占有效选票总数的58.55%；极右翼政党“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞获得约1328.87万张有效选票，占有效选票总数的41.45%。

宪法委员会宣布，马克龙新一届总统任期将于5月14日开始。

现年44岁的马克龙2012年出任法国总统府副秘书长，2014年出任经济、工业和数字事务部长。2017年5月，马克龙在总统选举第二轮投票中战胜勒庞，首次当选法国总统。

法国总统任期5年，选举采用“多数两轮投票制”。在第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，得票率居前两位的候选人参加第二轮角逐；在第二轮投票中获得多数选票的候选人赢得总统选举。在本月10日举行的第一轮投票中，马克龙和勒庞的得票率位居前两位，进入24日举行的第二轮角逐。

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