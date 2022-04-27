新华社德黑兰4月27日电（记者王守宝）4月27日，伊朗总统莱希在德黑兰会见到访的国务委员兼国防部长魏凤和。

莱希说，伊中两国患难与共，在国际事务中立场相近、相互支持。伊方反对单边主义、霸权主义和外部干涉，坚定支持中方维护核心利益，感谢中方长期以来在伊困难时期给予的支持和帮助，希望双方进一步拓展合作领域，加强包括军事领域在内的全方位合作。

魏凤和说，中伊同为文明古国，传统友谊历久弥坚。去年以来，习近平主席和总统阁下互通电话、互致信函，引领两国全面战略伙伴关系取得新进展。此访是当前国际局势动荡不安背景下的重要访问，体现了中伊两国关系的重要，体现了相互坚定支持和携手共进。中方坚定支持伊方维护国家主权和民族尊严，愿与伊方团结协作，应对各种风险挑战，维护双方共同利益，共同维护地区与世界的和平稳定。近年来，中伊两军合作领域不断拓展，中国军队愿与伊方保持战略沟通、用好合作机制、推进务实合作，推动两军关系向更高水平发展。

同日，伊朗武装部队总参谋长巴盖里会见魏凤和，伊朗国防部长阿什蒂亚尼为魏凤和举行欢迎仪式，并进行正式会谈。会谈会见中，双方就国际地区安全形势以及伊核问题、乌克兰局势等深入交换意见，并就两军高层加强战略沟通，深化军兵种交流、联演联训、人员培训等务实合作达成多项共识。

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