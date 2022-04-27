新华社开普敦4月26日电（记者吕天然）南非总统拉马福萨26日在立法首都开普敦说，受新冠疫情等因素掣肘，南非政府只能在财政“极度受限”的情况下为夸祖鲁-纳塔尔省发生的重大洪灾筹资。

拉马福萨当天在议会两院关于洪灾的全体会议上说，新冠疫情和去年7月发生的多地骚乱对南非经济造成负面影响，政府目前既要维持开支用于恢复经济，还要调动大量资金用于赈灾和灾后重建。政府将通过多种渠道筹措资金，包括与私营部门的合作。他说，为抗击新冠疫情成立的“团结基金”已开设用于救灾的账户，接受组织、企业和个人捐款，用于提供不同形式的救济。

拉马福萨说，南非政府分三阶段开展赈灾和重建工作，分别以提供人道主义救援、稳定和改善社会状况及重建和修复基础设施为重点，并取得一定成效。比如受灾居民得到临时住所、许多地方重新通电、非洲重要港口德班港连接外界的道路恢复通行等。

南非夸祖鲁-纳塔尔省本月连续暴雨引发严重洪灾，造成重大人员伤亡和财产损失。南非气象局指出，气候变化正在对南非造成广泛影响，南非大部分地区一段时期以来出现极端天气的情况比以往更加频繁。

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