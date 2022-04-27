新华社联合国4月26日电 中国常驻联合国副代表戴兵26日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言，呼吁国际社会协助改进叙利亚安全、经济和人道局势。

戴兵说，上个月，叙利亚宪法委员会小组第七轮会议在日内瓦召开。中方呼吁叙利亚各方同联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒保持沟通，就具体案文加强协商，不断推进“叙人主导、叙人所有”的政治进程。叙利亚依然面临复杂的安全局势。在外部占领、恐怖主义等涉及叙利亚国家安全的重大问题上取得进展，能够为政治进程创造必要条件。中方愿同联合国、阿斯塔纳进程担保国和相关地区国家一道，为解决这两个突出问题付出更大努力。

他说，叙利亚经济状况和人道局势不容乐观，帮助叙利亚人民渡过难关、走向重建，是国际社会的应尽之责。安理会第2585号决议强调帮助叙利亚应对疫情带来的经济社会影响，推进水资源、医疗、教育等领域重建项目。国际社会应积极落实决议要求，不设前提条件地为叙利亚人民提供人道和重建援助，帮助民众获得可持续的基础服务。中方欢迎联合国将从叙利亚人道响应计划中拨款26%，用于开展570个早期恢复项目，希望这些项目能够在叙利亚真正改善民生，降低人道需求，拯救更多生命。

他说，中方欢迎联合国近期向叙利亚西北部开展第三次跨线救援行动。中方赞赏叙利亚政府积极配合实施联合国的跨线救援行动计划，敦促西北部相关方为跨线行动提供准入和安全保障，为物资分发工作提供便利。

他再次呼吁有关国家解除对叙利亚的单边强制措施，还叙利亚人民发展经济、开展贸易、重建国家的权利。

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