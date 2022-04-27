新华社巴西利亚4月26日电（记者卞卓丹）巴西学者迭戈·保塔索和伊西斯·玛亚日前撰文，认为中国建立了协调良好而全面的制度程序，以打造多样化、开放和组织良好的民主渠道。文章同时对西方民主的弊端及其导致的社会后果进行了揭露和批评。

这篇题为《争议：谈论中国民主是异端吗》被巴西多家网络媒体转载。文章说，中国在经济社会方面取得惊人成就，得益于“中国改革的推进、政治体制安排的完善和中国共产党强大的适应社会变化和需求的能力”。

文章指出中国重视地方自治机制，特别是村一级、居委会和企事业单位的民主管理制度，“基层选举代表了中国广泛而充满活力的民主形式”；同时，在制定重要政策和做出重大决策时，中国会先在各地区和社会各界进行广泛协商。

文章作者保塔索是巴西阿雷格里港军事学院地理学教授，南里奥格兰德联邦大学国际关系、地缘政治和国防专业客座教授。玛亚在南里奥格兰德联邦大学致力于研究中国消除贫困政策和国家治理。

文章指出，西方对中国的态度夹杂着傲慢和恶意，“只能暴露出西方对中国的认识被蒙上偏见的阴影”。

文章同时对西方民主的弊端及其导致的社会后果进行了揭露和批评，指出西方国家目前面临沙文主义、不平等现象、金钱选举、种族鸿沟等诸多危机。

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