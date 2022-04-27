新华社曼谷4月27日电（记者王亚光）泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏日前接受新华社记者采访时表示，泰中两国经贸关系密切，双边投资活跃，中国经济稳定运行对泰国经济复苏和两国进一步深化经贸合作意义重大。

汤之敏说，中国是泰国第一大贸易伙伴，不仅是泰国众多产品出口的重要市场，也是泰国很多原材料和中间产品的重要进口国，同时还是泰国外商投资的重要来源地。

他说，受新冠疫情冲击，泰国旅游业完全恢复有待时日，出口成为当前拉动泰国经济的重要引擎，中国经济稳定运行对泰国经济复苏和发展的作用不言而喻。

中国国家统计局日前发布数据显示，一季度中国经济同比增长4.8%。这一增速高于海外媒体和经济学家普遍预期。汤之敏认为，面对国际环境和国内疫情等诸多不利因素的影响和挑战，“这是不错的成绩，取得这样的成绩很不容易”。

他说，中国有足够的能力和政策工具应对当前经济压力和挑战。中国创新驱动战略有效实施，产业升级步伐加快，高技术制造业和装备制造业等快速发展，为中国经济未来的发展打下了基础。从长远来看，中国强大的国内市场、完备的产业链和供应链以及企业家创新精神都是助力中国经济行稳致远的有利因素。

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