人民网东京4月27日电（记者岳林炜）4月26日，驻日本大使孔铉佑应邀出席日中投资促进机构举办的纪念中日邦交正常化50周年交流会，面向100余家日本企业发表演讲。孔铉佑大使结合作为全国政协委员回国参加两会的感受，全面介绍中国发展形势及经济政策。

孔铉佑大使表示，不久前，我作为全国政协委员，回国参加了全国政协十三届五次会议。在今年的两会上，来自全国各地、各行各业的约5000名代表委员汇聚民意，共商国是，提交议案、提案、建议14500余件，涵盖大至国家战略方针、小到百姓衣食住行的方方面面，是全过程人民民主的生动实践。“两会”不仅是中国政治生活的大事，也是世界观察和了解中国的窗口。我愿利用今天的机会，向各位朋友介绍当前中国发展形势及经济政策。

第一个突出感受，就是形势复杂严峻但我们充满信心。当前百年变局与世纪疫情持续叠加震荡，世界进入新的动荡变革期。国际局势复杂深刻演变，乌克兰危机沖击全球政治、经济、安全格局，引发国际金融、能源、粮食市场动荡，美国开启加息周期产生显著外溢效应，世界经济复苏势头遭受严重威胁，140多个国家和地区被下调经济增长预期。中国国内多地出现聚集性疫情，包括上海在内一些城市不得不按下“慢行键”，经济社会秩序受到严重冲击。总的看，中国面临的内外形势复杂性不确定性加剧，有些突发因素超出预期，经济运行挑战和困难明显增多。

尽管如此，我们依然充满信心。事实上，疫情发生后的过去两年，我们一直在行逆风船、爬上坡路，最终都成功战胜了困难。2020年中国是唯一实现正增长的主要经济体，2021年取得8.1%的亮眼成绩。面对今年新的挑战，我们既正视困难也坚定信心，将更加主动作为，积极应变克难，有信心、有底气保持经济平稳发展态势。

中日两国联系密切，日方十分关注中国疫情形势。中国坚持“动态清零”不动摇，不断提升科学精准防控水平，与病毒赛跑，力争用更快的速度、更短的时间、更小的代价实现最大的防控效果。抗疫实践证明，“动态清零”依然是符合中国国情的最佳防控策略。与此同时，在中央政府有力统筹下，受疫情影响地区正在争分夺秒抓复工复产，全力保障产业链供应链稳定畅通。此轮疫情对相关地区在华日企生产经营活动造成一定影响，我们感谢日方企业对中方抗疫的理解和配合。中方重视日方企业关切，设立了重点外资项目工作专班，帮助疫情重点地区外资企业协调解决复工复产、人员入境、物流运输等具体问题。如果日本企业遇到实际困难，使馆愿意提供积极协助。

第二个突出感受，就是中国经济长期向好的基本面不会变。今年我们制定了5.5%左右的GDP增长目标。一些外媒只关注数字本身，认为中国经济在减速衰退，却忽视了这一目标是在高基数上的中高速增长，意味着更大的增量和更重的分量。2021年中国GDP达到114.4万亿元，在此基础上实现5.5%的增长，增速相当于5年前的7.4%、10年前的10.5%，对应的经济增量在世界GDP排名中可以进入前20位。我们的增长目标既是务实的，也是进取的。我们将继续坚持稳字当头、稳中求进，着力稳定宏观经济大盘，实施稳健有效的宏观政策，统筹稳增长、调结构、推改革，更大激发市场活力，努力实现既定发展目标。

中国今年一季度经济数据刚刚出炉，GDP增速4.8%，虽低于年度目标，但较去年四季度增长0.8个百分点，在多重风险挑战下取得这一成绩实属不易。更重要的是，中国经济运行延续恢复态势，主要指标保持在合理区间，实现总体平稳开局。这说明中国经济长期向好的基本面没有变，潜力足、韧性大、回旋空间广的基本特点没有变。很多国内外专家预测，中国经济今年有望走出前低后高态势，继续看好中长期发展前景。

第三个突出感受，就是我们深化改革、扩大开放决心更大、力度更强。日本经济界朋友应当关注到，我们宣布加快建设全国统一大市场，坚持立破并举，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的堵点卡点，将推动中国这个超大规模市场实现由大向强的升级蜕变。我们坚持以创新引领驱动高质量发展，比如正式启动“东数西算”超级工程，将推动数字经济跨越式发展，重塑全国经济产业格局，为中国经济发展注入强劲动能。我们持续扩大高水平对外开放，今年一季度外贸同比增长10.7%，RCEP生效带来的开放红利功不可没。

我们不断放宽市场准入，缩减外资负面清单，扩大鼓励外商投资范围，打造市场化法制化国际化营商环境。去年中国实际利用外资首次突破1万亿元，今年一季度继续保持25.6%的高速增长，这是外资企业对中国未来发展投下的“信任票”。我们欢迎日本经济界加大对华投入，相信时间会证明你们的选择是明智的。期待日本经济界作为长期支持推动对华友好的一支关键力量，积极开展新时期“以经促政”，为促进中日经贸合作及两国关系发展作出更大贡献！

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