新华社阿什哈巴德4月26日电 4月26日，土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫在阿什哈巴德会见到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和。

谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫说，土方高度重视对华关系，两国在政治、外交、贸易、文化、人文等领域开展了高水平合作，建立了战略伙伴关系。中国是土最大贸易伙伴之一，有1400多名土留学生在中国学习，土多所大学都开设有汉语专业。希望两军在装备技术、人员培训等领域加强务实合作，共同推动土中关系不断取得新发展。

魏凤和说，在两国元首战略引领下，中土关系实现跨越式发展，正处在历史最好时期。在建交30周年之际，中方愿与土方团结一致，携手构建更加紧密的中土命运共同体。中方坚定支持土永久中立地位，坚定支持土方走符合本国国情的发展道路，坚决反对外部势力干涉土内政。近年来，两军关系稳步发展，务实合作日益走深，中国军队愿与土方进一步拓展合作领域，增强合作实效，努力把两军关系提升到更高水平。

同日，土国防部长贡多格德耶夫为魏凤和举行欢迎仪式，并进行正式会谈。双方就国际地区安全形势以及乌克兰、阿富汗问题等深入交换意见，一致同意两军继续保持战略沟通、搞好人员培训、加强反恐和装备技术合作。

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 03 版）

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