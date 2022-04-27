新华社北京4月27日电 外交部发言人27日就卡拉奇大学孔子学院班车遭遇恐怖袭击答记者问。

有记者问：据报道，卡拉奇大学孔子学院班车遭遇自杀式恐怖袭击，请你介绍有关情况和中方采取的应对措施。

发言人说，4月26日下午，巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院班车在校内遭遇自杀式恐怖袭击。目前已造成3名中方教师遇难，1名中方教师受伤，另有多名巴方人员伤亡。中方对这起重大恐袭事件表示强烈谴责和极大愤慨，对不幸遇难人员表示深切哀悼，对伤者和遇难者家属表示慰问。中国外交部和中国驻巴使领馆已于第一时间启动应急机制。外交部部长助理吴江浩紧急致电巴基斯坦驻华大使表达极严重关切，要求巴方立即彻查此事，缉拿凶手并依法予以严惩，同时采取万全措施，全力保障在巴中国公民安全，绝不让此类事件再次发生。中国驻巴使馆、驻卡拉奇总领馆正同巴方一道，全力做好善后处置工作。

发言人说，巴总理夏巴兹·谢里夫已于26日晚赴中国驻巴使馆吊唁，表示巴政府将对事件进行深入调查，对肇事者严惩不贷，全面加强在巴中国人员、项目和机构的安保工作，绝不允许任何势力破坏巴中友谊。信德省和卡拉奇当地政府有关部门已全面展开调查与缉凶工作。

发言人表示，中国外交部和中国驻巴使领馆将继续敦促巴基斯坦相关部门做好善后和受伤人员救治工作，坚决打击涉案恐怖组织。中国人的血不能白流，此次事件的幕后黑手必将付出代价。

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