人民网莫斯科4月26日电 （记者荣翌）写中国书法、画中国国画、看武术表演、学雕版印刷，与“全球俄语大使”国际志愿者开展“俄语对话”，参与俄罗斯传统手工艺品制作……4月25日，在莫斯科举办的“中俄关系 未来无限”青年论坛活动现场，两国青年积极参与中俄文化项目体验，现场感受两国传统文化魅力。论坛由中国驻俄罗斯大使馆与俄罗斯联邦青年事务署、俄罗斯青年联盟共同举办，旨在庆祝中国共产主义青年团成立100周年，积极推进中俄青年友好交流。

中国驻俄罗斯大使张汉晖现场致辞。中国驻俄罗斯大使馆供图

中国驻俄罗斯大使张汉晖在现场致辞中表示，青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。在漫漫历史长河中，人类社会特别是中俄两国青年英雄辈出。张汉晖强调，青年组织是团结和发动广大青年的主要力量，在社会发展和进步中发挥着举足轻重的作用。中国共青团成立之初，就同俄罗斯青年运动建立了紧密联系，青年共产国际代表塞奇·达林出席了中国共青团一大会议。此后中俄两国青年和青年组织间始终保持着密切联系，特别是近年来青年交流与合作已成为中俄关系的重要组成部分。

中国驻俄罗斯大使张汉晖现场接受采访。中国驻俄罗斯大使馆供图

俄联邦青年事务署副署长普拉东诺夫表示，俄中青年交流拥有悠久历史和广泛合作基础。近年来，在俄中人文合作委员会青年合作分委会的领导下，俄青年事务署与中方密切配合，克服新冠肺炎疫情等因素影响，推动两国青年合作事业保持蓬勃发展。俄青年事务署一贯致力于同各国，以及上海合作组织、金砖等国际组织和合作机制开展友好交流，愿同中方一道开展更多青年交流活动和项目，相信两国青年合作将取得更多丰硕成果。

中俄青年现场学习中国书法。人民网记者 荣翌摄

俄总统常驻伏尔加河沿岸联邦区副全权代表马什科夫采夫指出，2014年以来，俄中两国每年都在“伏尔加—长江”合作机制框架下举办青年交流活动，有利于深化两国青年政策协调，促进高校间科教合作，巩固友谊，加深了解。

俄青联主席克拉斯诺鲁茨基表示，俄青联热烈祝贺中国共青团成立100周年。加强同中方在青年领域的合作是俄青联优先事项之一。俄中曾成功举办青年友好交流年，通过俄中青年记者论坛、青年企业家大会、百名青年领袖互访、青年企业家圆桌会等活动，以及在上合组织和金砖框架下青年合作，有力增进了两国青年的相互了解和友谊。青年不仅是国家的未来，也是俄中作为世界大国维护和平，增进人民友谊的基础。

莫斯科州杜马副主席罗日诺夫表示，俄中经贸合作成果丰硕，目前共有40余家中国企业在该州经营，为当地创造了约6000个工作岗位。希望俄中青年发扬两国青年运动友好合作的光荣传统，进一步推动上合组织、金砖等多边框架内青年交流，促进文明互鉴。

活动现场播放了驻俄使馆会同中国留俄学生总会制作的《从过去到未来》短视频，重温两国领导人对青年的殷切寄语，回顾中俄青年友好交往的精彩瞬间，展望中俄青年合作的美好未来。

俄罗斯青年现场体验雕版印刷。人民网记者 荣翌摄

在“中俄关系 未来无限”主论坛外，活动下设“经济发展 造福人民”“体育交流年 一起向未来”“科技创新 引领时代”三个分论坛，以及中俄文化体验项目和美食节等多个环节。论坛期间，中国留俄学生总会和全俄公共青年组织“俄罗斯大学生联盟”签署并互换《合作谅解备忘录》。中俄两国青年外交官、议员、企业家、学者、社会团体代表、高校学生等近400人参加了活动。

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