新华社洛杉矶4月25日电 综述：美媒报美国曾发生疑似新冠病毒“貂传人” 美疾控中心延迟数月才公布

新华社记者

美国《国家地理》杂志日前报道说，大量政府文件显示，2020年底美国密歇根州发生新冠病毒疑似从水貂传播给人的事件。美国疾病控制和预防中心对此知情，但延迟至少3个月后才对外公布，并且没有公开发表声明，只是“悄悄”在其网站更新了相关信息，以至于未引起广泛关注。

该媒体获得的数千页文件是美国政府根据《信息自由法》公开的文件，内容包括美疾控中心与密歇根州公共卫生官员之间的往来电子邮件。报道说，这些文件首次揭秘了美疾控中心调查密歇根州疑似新冠病毒“貂传人”事件的“幕后信息”。

根据电子邮件内容，在密歇根州确认有养殖场发生水貂感染新冠病毒后，该州公共卫生官员于2020年10月8日正式请求美疾控中心帮助。几天后，美疾控中心派4名兽医流行病学家赴密歇根州，从感染的水貂以及养殖场周边地区民众身上采集病毒样本，调查病毒传播情况。在对两名水貂养殖场员工以及两名与水貂没有关联的感染者的病毒样本进行基因分析后发现，他们感染了一种特殊的新冠病毒变异毒株，这种变异毒株此前曾在欧洲地区的水貂中发现，并发生过“貂传人”情况。

报道说，美疾控中心在得知密歇根州水貂养殖场可能发生新冠病毒“貂传人”事件至少3个月后，才于2021年3月在其网站上“悄悄”更新了相关情况。由于不是正式发布，除了美国底特律自由新闻报网站2021年4月发布的一则消息外，几乎没有媒体报道。

《国家地理》报道说，关于这4名感染者的可知信息很少，但可以确认的是其中两人与水貂养殖场没有任何联系，却感染了与水貂相关的特殊变异毒株。这表明该变异毒株已传播至养殖场外，发生了社区传播，并持续传播数月。

新华社记者从美疾控中心网站找到的相关信息显示，新冠病毒可能由感染新冠的员工引入养殖场，传给水貂。病毒可在水貂之间传播，也可从水貂传给养殖场的其他动物，包括狗、猫等。水貂还可能将病毒传播给水貂养殖场人员。荷兰、丹麦、波兰此前已发现新冠病毒“貂传人”病例，“新数据表明在美国也发生了这种情况”。

对于为何不正式公开调查结果，美疾控中心的解释是因为欧洲已有过类似病例，所以这一消息“并不令人惊讶或意外”。美疾控中心发言人尼克·斯皮内利曾表示，上述4个疑似“貂传人”病例的新冠病毒样本基因组已于2020年11月4日至2021年2月23日上传至“流感数据共享全球倡议”平台，因此已是公开信息。然而，该数据库需要用户注册账户、明白浏览方法并且了解基因组序列图谱才能读懂相关信息。

《国家地理》报道说，在美疾控中心整个调查过程中，其发言人多次表示“没有证据表明美国发生新冠病毒‘貂传人’事件”，但斯皮内利的电子邮件内容及表态则显示，2020年11月4日，密歇根州水貂养殖场两名新冠感染者的病毒样本被确认具有与水貂相关的突变；12月下旬，第三名感染者的病毒样本基因组已完成测序并上传至“流感数据共享全球倡议”平台。

相关研究人员表示，美疾控中心延迟公开疑似“貂传人”信息很可能阻碍了对新冠病毒传播的有效监控，以至于病毒可以传播至其他物种且发生变异，然后演变为更危险、传播性更强的变异毒株并回传给人。

加拿大古尔弗大学公共卫生中心教授、兽医学院传染控制负责人斯科特·威斯表示，“这提醒我们信息透明非常重要”，知道得越快，采取行动才能更快。如果更早公布疑似新冠病毒“动物传人”的信息，或许能帮助其他国家更好监控疫情并采取应对措施。

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