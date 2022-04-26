新华社华盛顿4月25日电（国际观察）美高官访乌 继续“火上浇油”

新华社记者邓仙来

美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀访问乌克兰后，美国国务院25日发布声明公开一系列援乌措施，包括提供外交支持、资金援助以及出售军火等。

分析人士表示，美国这些举动无异于“火上浇油”，不利于乌克兰和俄罗斯的谈判，其目的是延长俄乌军事冲突，谋求自身地缘战略利益。

继续军援

布林肯和奥斯汀24日前往乌克兰，与乌总统泽连斯基、外长库列巴、防长列兹尼科夫等官员会面。25日，布林肯与奥斯汀在波兰东南部靠近波乌边境的一处地点举行记者会，介绍访问情况。

布林肯在记者会上说，美国外交官下周起将重返乌克兰，并研究重开位于基辅的美国驻乌使馆事宜，预计使馆将在“未来几周后”重开。布林肯透露，美国总统拜登将提名现任美国驻斯洛伐克大使布丽奇特·布林克出任美国驻乌克兰大使。

布林克需获美国国会参议院批准方可履新。自前任美国驻乌大使玛丽·约万诺维奇2019年5月被时任总统特朗普召回后，这一职位空缺至今。

美国国务院网站在一份声明中发布了更多布林肯访乌信息。声明说，布林肯在会谈中告知泽连斯基，美国将向乌克兰和中东欧及巴尔干地区15个北约盟友和伙伴国家提供总额超过7.13亿美元的军事援助资金。其中，乌克兰将获得逾3.22亿美元，用于增强该国作战能力。提供给北约盟友的资金将用于解决它们向乌克兰提供武器后造成的本国武器库存短缺。同时，美国将向乌克兰出售价值1.65亿美元的军火。

按照美国国务院的数据，自俄罗斯2月24日开始特别军事行动以来，美国已对乌承诺大约37亿美元安全援助。自拜登政府上台以来，美国对乌援助已超过43亿美元。

奥斯汀说，他与泽连斯基以及其他乌方官员讨论了美对乌安全援助和向乌军提供训练等事项。美方将于26日在位于德国的一个美国空军基地与盟友和伙伴开会讨论增强乌克兰作战能力问题。

俄罗斯媒体25日援引俄驻美大使安东诺夫的话报道，俄方已就美方向乌克兰供应武器问题递交照会，要求美方停止相关举动。安东诺夫表示，美方意在激化局势，并且没有回应俄方照会。

延长冲突

不少媒体与分析人士认为，布林肯与奥斯汀这次访问旨在为乌克兰“打气”，鼓动乌政府坚持军事对抗而非谈判解决，延长俄乌冲突的持续时间。

美国非营利新闻网站“截击”日前刊文说，西方特别是美国必须扪心自问，其当前行为是否真的有助于结束乌克兰平民遭受的摧残。文章认为，西方增加对乌武器援助数量和种类、加快对乌武器援助速度并加强对乌情报支持力度可能会延长俄乌冲突的持续时间。

文章说，如果西方的目的是尽快结束这场冲突，那就必须严肃分析大规模向乌克兰提供武器对乌平民处境和俄乌停战前景的影响。如果西方援助的武器进入乌克兰，导致俄乌和北约三方通过谈判达成冲突解决方案的进程受到拖延，那么大规模向乌克兰提供武器就很难被视为明显的积极因素。

莫斯科国立大学国际政治系副教授阿列克谢·费年科认为，布林肯和奥斯汀访问乌克兰后，乌方在与俄方谈判中的妥协性将降低，这不利于双方谈判。他说，乌方会备受鼓舞，继而在与俄谈判中不再让步。

俄罗斯外交部外交学院政治学博士谢尔盖·日利佐夫认为，美国设法延长俄乌冲突，通过这种方式巩固和提高其在世界地缘政治格局中的地位，美国甚至试图让欧洲国家卷入其中从而扩大地缘政治冲突。此外，美国政府希望通过打“乌克兰牌”掩盖其自身经济政策失败，包括通胀上升、部分食品持续短缺以及能源价格进一步上涨等。（参与记者：耿鹏宇）

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