新华社北京4月26日电 以色列军方说，一枚火箭弹25日从黎巴嫩射向以色列，以色列随即发射炮弹作为回击。黎以边境近年极少发生这类冲突，观察人士认为最新事件表明过去两周巴以冲突已经溢出到黎巴嫩。

4月20日晚，以色列警察在耶路撒冷老城大马士革门外警戒。新华社发（穆阿马尔·阿瓦德摄）

今年4月，恰逢穆斯林斋月与犹太人逾越节时间有重叠，巴以局势因而格外敏感。15日至17日，巴勒斯坦民众与以色列警察在耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）的阿克萨清真寺及周边区域多次冲突，超过170人受伤。

随着巴以紧张气氛加剧，以色列18日拦截一枚从加沙地带射向以色列的火箭弹，随后对加沙地带展开空袭。以色列通常认定这类火箭弹由巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发射，一般会空袭加沙地带作为报复。

据以方说，一枚火箭弹25日凌晨从黎巴嫩射向以色列，目前尚无人员伤亡报告。尚无任何组织宣称发射这枚火箭弹。

以色列军方发言人拉恩·科哈夫25日说，最新火箭弹落在以色列北部空地，以方推测是巴勒斯坦武装人员从黎巴嫩发射。

以色列军方在推特上发表声明说，以方25日炮击黎巴嫩南部作为回应。以军向黎巴嫩境内的火箭弹发射区域多个目标发射了数十枚炮弹，还炮击当地“一处基础设施”，但没有说明具体是何设施。

尽管黎以边境局势时有紧张，但是自2006年7月至8月黎巴嫩真主党与以军大规模交火以来，黎以边境近些年大致比较平静。在2006年黎以冲突中，黎方1200多人死亡，以方160多人死亡。

近两周巴以冲突溢出到黎巴嫩，引发国际社会担忧。联合国驻黎巴嫩临时部队司令阿罗尔多·拉萨罗呼吁各方“冷静和克制”。（杨舒怡）

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