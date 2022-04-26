新华社德黑兰4月25日电（记者王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德25日表示，恢复伊朗核问题全面协议相关方谈判已在议程中。

据伊通社报道，哈提卜扎德当天在例行记者会上说，伊朗外长阿卜杜拉希扬和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利日前在通电话时一致认为，伊核谈判长时间暂停不符合取消对伊制裁的目的，“恢复面对面谈判是合适的”。哈提卜扎德说，恢复伊核谈判已在议程中，但谈判地点和级别尚未确定。

哈提卜扎德说，伊核谈判暂停以来对话并未停止，伊朗和美国之间悬而未决的问题正在由协调员推动解决。但美国一直在拖延做出政治决定。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

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