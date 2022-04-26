新华社安卡拉4月25日电（记者熊思浩）土耳其总统埃尔多安25日在土首都安卡拉与到访的联合国秘书长古特雷斯举行会谈，呼吁各方支持伊斯坦布尔谈判进程，以解决俄乌冲突。

据土耳其总统府会谈结束后发表的声明，埃尔多安表示，伊斯坦布尔谈判进程“保持了它作为实现和平最可靠方式的特征”。土耳其愿努力促成俄乌结束冲突，并将继续与联合国密切合作，协助疏散平民和提供人道主义援助，以结束该地区人道主义危机。

古特雷斯的副发言人哈克当天在纽约联合国总部例行记者会上说，古特雷斯在与埃尔多安的会谈中表示，支持土耳其为结束俄乌冲突进行的外交努力。双方重申共同目标是尽快结束俄乌冲突，并为消除平民的苦难创造条件。他们表示迫切需要通过人道走廊转移平民和运送人道救援物资。双方还讨论了俄乌冲突在能源、粮食和金融等领域对地区和全球事务的影响。

古特雷斯是在前往俄罗斯和乌克兰与两国总统分别会面前到访土耳其的。古特雷斯的发言人迪雅里克22日宣布，古特雷斯26日将在莫斯科与俄总统普京会面，随后前往乌克兰并于28日与乌总统泽连斯基会面。

3月29日，俄罗斯和乌克兰代表在土耳其伊斯坦布尔举行面对面谈判。乌方提出在国际安全保障下确立中立地位，并希望土耳其等多个国家作为担保国。此后，埃尔多安曾分别与普京和泽连斯基通电话，讨论乌克兰局势最新进展等问题。（参与记者：尚绪谦）

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