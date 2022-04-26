本报北京4月25日电 （记者曹师韵）就澳大利亚总理莫里森声称中国在所罗门群岛建立军事基地将触及澳大利亚政府“红线”一事，外交部发言人汪文斌25日在例行记者会上答问时表示，中所安全合作基于相互平等、互利共赢原则，是两国主权范围内的事，符合国际法和国际惯例，公开透明，合理合法，无可指摘。

“所谓‘中国在所罗门群岛建立军事基地’的说法完全是少数别有用心的人编造出来的假消息。”汪文斌说。

“我注意到，美国和澳大利亚指责中所安全合作框架协议缺乏透明度，但美英澳三边安全伙伴关系协定（AUKUS）恰恰是不公开、不透明的暗箱操作。”汪文斌说，“我们要问，美、英、澳打算什么时候将AUKUS交由包括南太岛国在内的地区国家进行审议呢？美国还声称中国在所军事存在将引发美方重大关切。按照美方的逻辑，美国在全球80个国家和地区建有近800个军事基地，这早已引起全世界的重大关切，美方准备什么时候关闭这些基地呢？”

汪文斌说，南太岛国是独立的主权国家，不是美国和澳大利亚的后院，试图把“门罗主义”复制到南太地区，不得人心，也根本行不通。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 03 版）

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