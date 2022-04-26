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王毅出席青蒿素问世50周年暨助力共建人类卫生健康共同体国际论坛

2022年04月26日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月25日电  （记者苑基荣）4月25日，国务委员兼外长王毅出席青蒿素问世50周年暨助力共建人类卫生健康共同体国际论坛，宣读了国家主席习近平的贺信并致辞。

　　王毅表示，习近平主席专门发来贺信，展示了中国领导人胸怀天下的崇高理念，体现了中国政府以人为本的价值取向，对构建人类卫生健康共同体具有重要指导意义。

　　王毅指出，中国在成功消除国内疟疾的同时，也向世界伸出援手，开展以青蒿素为核心的大规模国际抗疟援助。无论是面对非典，还是面对埃博拉疫情，中国人民始终与世界各国人民站在一起。尤其是面对百年来最严重的新冠肺炎疫情大流行，中国开展了最大规模的紧急人道主义行动。

　　王毅强调，我们要不懈努力，致力消除疟疾等重大传染病；要同舟共济，打赢新冠肺炎疫情全球阻击战；要着眼未来，完善国际卫生治理体系。

　　塞内加尔总统萨勒、津巴布韦总统姆南加古瓦、科摩罗总统阿扎利、马达加斯加总统拉乔利纳、柬埔寨首相洪森、老挝总理潘坎、世卫组织副总干事苏珊娜分别向论坛视频致贺。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月26日 03 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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