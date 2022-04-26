新华社努尔苏丹4月25日电 （记者张继业）4月25日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在努尔苏丹会见到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和。

托卡耶夫说，哈中两国今年庆祝建交30周年。30年来，哈中已成为永久全面战略伙伴，两国在国际政治舞台一直保持高水平协作，各领域合作成效显著。近年来，我与习近平主席频繁互动，为双边关系带来强劲动力，相信两国关系将取得更大突破和成就。哈方重视两国军事领域合作，希望两军不断加强维和行动、联合演习、人才培训、军事技术等领域务实合作。

魏凤和说，总统阁下是中国人民的老朋友，为中哈永久全面战略伙伴关系建立和发展作出杰出贡献。今年是中哈建交30周年，在两国元首战略引领下，双边关系保持蓬勃发展势头，未来前景十分光明，成为睦邻友好、互利共赢的典范。中方坚决反对外部势力蓄意在哈策动“颜色革命”，支持哈方采取有力举措维护国家安全和社会稳定。要警惕有的大国插手中亚，干扰破坏中亚地区安全。此访体现了中方对哈方的高度重视和坚定支持，无论遇到什么样的风险挑战，中哈都将共同维护地区稳定，推动构建人类命运共同体。近年来，中哈两军各领域交流合作富有成效，中国军队愿与哈方继续拓展合作领域，推动两军关系深入发展。

同日，哈国防部长扎克瑟雷科夫为魏凤和举行欢迎仪式，并进行正式会谈。双方就国际地区安全形势以及乌克兰局势、阿富汗问题等深入交换意见，商定两军继续加强战略沟通、搞好联合演训、开展务实合作。

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 03 版）

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