新华社北京4月25日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部25日发表声明说，俄方自莫斯科时间25日14时起单方面停止在亚速钢铁厂的作战行动，以保障平民撤离。乌克兰总统泽连斯基24日在基辅会见来访的美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀时，呼吁进一步加强对俄罗斯的制裁。

——俄罗斯国防部25日发表声明说，乌克兰政府表示有包括工人、妇女和儿童在内的平民被困在马里乌波尔亚速钢铁厂，俄方就此回应，仍将持续开放此前已在亚速钢铁厂设立的人道主义通道。俄武装力量和顿涅茨克部队遵循人道主义原则，决定自莫斯科时间25日14时起单方面停止在该地的一切作战行动，以保障平民撤离。

——乌克兰副总理韦列修克25日在社交媒体发文说，当天乌俄未能就开通亚速钢铁厂人道主义通道问题达成一致。

——据乌克兰总统网站25日发布的消息，乌总统泽连斯基24日在基辅会见来访的美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀。双方会晤时主要讨论了对乌军事和经济援助、乌克兰的安全保障等议题。双方重点探讨了进一步加强对俄罗斯的制裁问题，泽连斯基向美方递交了一份加强对俄制裁的行动计划。双方还讨论了正在进行的乌俄谈判问题。

——美国国务院25日发表声明说，布林肯在会谈中告知泽连斯基，美国将向乌克兰和中东欧及巴尔干地区15个北约盟友和伙伴国家提供总额超过7.13亿美元的军事援助资金。其中，乌克兰将获得逾3.22亿美元，用于增强该国作战能力。提供给北约盟友的资金将用于解决它们向乌克兰提供武器后造成的本国武器库存短缺。同时，美国将向乌克兰出售价值1.65亿美元的军火。

——俄罗斯媒体25日援引俄驻美国大使安东诺夫的话报道说，俄方已就美方向乌克兰供应武器问题递交照会，要求美方停止相关举动。安东诺夫表示，美方向乌方供应武器价值达8亿美元，美方此举不利于通过外交途径解决问题。他说，美方意在激化局势，并且没有回应俄方照会。

——据乌克兰国家通讯社报道，文尼察州检察官办公室25日发布声明说，当地时间25日早上，文尼察州西南部城市日梅林卡和东北部城市卡扎京的交通设施遭到俄军导弹袭击，袭击导致5人死亡，18人受伤。目前乌执法机构已赶赴现场展开调查。

——俄罗斯外交部25日发表声明说，俄外交部当天召见德国驻俄大使冯盖尔。作为对德国此前驱逐40名俄罗斯外交人员的对等回应，俄方宣布德驻俄外交机构40名工作人员为“不受欢迎的人”。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫25日通报，俄防空设备在哈尔科夫州和赫尔松州多个居民点区域内摧毁乌方13架无人机。此外，俄方使用“铠甲-S”弹炮合一防空系统在赫尔松州切尔诺巴耶夫卡居民点上空拦截乌方一枚导弹和18枚多管火箭炮炮弹。他说，俄空天军打击了乌方56处军事目标，其中包括2个指挥所、53个人员装备集中区域以及1个燃料库。（参与记者：李奥、李铭、李东旭、耿鹏宇、邓仙来）

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