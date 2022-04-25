人民网伦敦4月25日电 （记者周卓斌、邢雪）连日来，中国驻爱尔兰大使馆成功举办“汉语桥”大学生、中学生、小学生比赛及系列活动，其中，爱尔兰赛区“汉语桥”大学生、中学生比赛是自2020年以来，爱尔兰地区首次举办线下大型中文比赛。

4月23日，中国驻爱尔兰大使馆主办的第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛爱尔兰赛区决赛在科克市成功举办，本次大赛以“追梦中文，不负韶华”为主题。中国驻爱尔兰大使何向东在视频致辞中说，4月20日是“国际中文日”，全球已累计有近2亿外国人学习中文。作为联合国主要工作语言之一，中文日益彰显出重要性。他勉励更多的爱尔兰同学学好中文，了解中国文化和传统、了解中国人民，构建两国民间友好的桥梁。爱尔兰教育部中学语言教育中心主任凯伦、科克市议员基兰·麦卡锡及科克郡议员杰克·怀特等出席比赛并致辞。参加此次爱尔兰赛区的决赛的12位选手来自都柏林、科克、梅努斯等地，从当地各中学及地区初选中脱颖而出。

4月24日，以“天下一家”为主题的第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛爱尔兰赛区决赛在都柏林大学孔子学院成功举办。中国驻爱尔兰使馆政务参赞黄河、都柏林大学副校长多洛丝·奥瑞沃丹与会致辞并为获奖选手颁奖。黄河参赞在致辞中生动阐明语言文化的交流在构建和谐世界中的作用，奥瑞沃丹盛赞同学们在语言和中华才艺的表现，希望同学们学好中文，以期未来更好的发展。就读科克大学应用语言专业本科的安娜·罗斯同学获得一等奖并将代表爱尔兰参加全球总决赛。

爱尔兰首次“汉语桥”小学生中文秀已于4月9日启动，参赛小学生将通过视频展现学习中文和中华文化的成果，优胜者将参加全球中文秀。

4月的爱尔兰也迎来了中文教学的春天。今年开始，中文列入爱尔兰高考科目，并于4月9日举办了首次中文高考口语考试。都柏林大学孔子学院4月17日举办了庆祝“国际中文日”首场活动，邀请英国圣安德鲁斯大学中国研究创史人利大英教授以“什么是中文”为题做讲座；爱尔兰科克大学孔子学院4月23日也开展了“共筑美好未来”为主题的中华文化汇演活动，欢庆“国际中文日”。

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