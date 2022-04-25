新华社瓦莱塔4月25日电 通讯：春日里的中马情谊——记中国与马耳他建交50周年纪念雕塑揭幕仪式

新华社记者陈文仙

24日，位于马耳他桑塔露琪亚市的中国古典园林“静园”里喜气洋洋。

当天，和煦的春光照耀着“静园”，马耳他中国友好协会和桑塔露琪亚市政府在“静园”共同举办中马建交50周年纪念雕塑揭幕仪式，以庆祝两国跨越半个世纪的友谊。

这座雕塑由马耳他中国友好协会捐赠，约半米高的雕塑在太阳照射下熠熠生辉，一只强劲的大手托起一只羽翼丰满的小鸟，寓意中国自两国建交以来无私地向马耳他伸出援助之手，帮助马耳他发展壮大。

马耳他外交部长伊恩·博奇在揭幕仪式上表示，马中两国一直保持着良好的沟通，在双边和多边重要合作领域都取得了进展。建立在相互信任和相互尊重基础上的两国关系是成功的，取得了显著成果，并将不断通过政治、经济和文化合作得到巩固。

中国驻马耳他大使于敦海表示，相互尊重是中马两国关系得以蓬勃发展的关键之一。近年来中国和马耳他之间的贸易和投资显著增长，虽然去年全球经济较为低迷，但中马贸易额却增长了50%以上，贸易合作成绩显著。

多次访问中国、已经成为中国“老朋友”的马耳他中国友好协会主席雷诺·卡列哈在揭幕仪式上大力赞赏中国对马耳他经济发展提供的重要帮助。他说，这座中马建交50周年纪念雕塑将帮助马耳他人尤其年轻人追昔抚今，鉴往知来。

纪念雕塑揭幕当天，“静园”内还举行了由马耳他中国文化中心与桑塔露琪亚市共同主办的“春天庙会”，这场融中马文化、旅游、美食、文艺演出于一体的多元文化盛宴吸引了数百名马耳他当地民众。

锣鼓铿锵，龙狮翻腾共舞，马耳他龙龟武馆的龙狮表演拉开了“春天庙会”的帷幕。在正对“静园”大门舞台上响起的古筝、二胡、扬琴等中国传统音乐让当地民众听得如痴如醉，太极表演赢得阵阵掌声，还有当地专业歌手、合唱团登台助阵献艺，不断掀起庙会的欢乐高潮。

除了乐鼓喧天、欢歌笑语，“静园”内还设置多个参展亭和文化工作坊，吸引众多当地民众互动体验。现年61岁的戴维·默西卡专程从莫斯塔市赶来参加庙会。热爱中国文化的他手持一幅刚拿到的写着“中马友谊”的书法作品对记者说，中国发展迅速，为全球带来高质量的产品，相信中国未来会更好，也期望自己能够早日去中国看看。

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