新华社北京4月25日电（记者董雪、孙楠）外交部发言人汪文斌25日说，习近平主席提出的全球安全倡议契合了国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声，中方愿同国际社会一道，推动全球安全倡议落地生根、开花结果。

当日例行记者会上，有记者问：习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式主旨演讲中提出的全球安全倡议引发多国人士强烈共鸣。发言人能否介绍中方将如何落实倡议？

汪文斌说，习近平主席提出的全球安全倡议，得到多国专家、学者、政要的热烈反响和积极评价。各界普遍认为，倡议反映了新形势下国际社会共同的安全需要，为全球安全治理提供了一个重要而完善的方案；团结合作的主张不仅适用于亚太地区，也适用于全球各国；世界要想建立一个更加公平合理的新安全治理体系，就应该按照全球安全倡议开展行动。这表明全球安全倡议契合了国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声。

他说，国务委员兼外长王毅日前发表署名文章指出，全球安全倡议明确回答了“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题，是弥补人类和平赤字、应对国际安全挑战的中国智慧和中国方案。中国既是全球安全倡议的提出者，更是落实这一重大倡议的行动派。中方愿同国际社会一道，从以下几个方面着手，推动全球安全倡议落地生根、开花结果。

一是坚定维护联合国权威和地位，共同践行真正的多边主义，反对打着所谓“规则”的旗号破坏国际秩序、将世界拖入“新冷战”。

二是坚持劝和促谈大方向，共同探索热点问题的政治解决之道，坚持公道，鼓励对话，做和平的“稳定器”而非冲突的“鼓风机”。

三是统筹应对传统和非传统领域安全威胁，共同完善全球安全治理体系，践行共商共建共享的全球治理观，防范化解安全困境。

四是兼顾发展与安全，共同促进世界经济强劲复苏，积极落实全球发展倡议，加快落实联合国2030年可持续发展议程，以可持续发展促进可持续安全。

五是努力搭建地区安全新架构，共同维护亚洲和平稳定，坚决反对借“印太战略”分裂地区，反对借军事同盟拼凑“亚太版北约”。

汪文斌说，无论国际风云如何变幻，中国将始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚定做世界和平的建设者、国际秩序的维护者、热点问题的斡旋者。“我们坚信，只要世界各方携手同心，就一定能汇聚起构建人类命运共同体的强大合力，让和平的薪火代代相传。”

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