新华社巴黎4月25日电 题：期待中法中欧合作行稳致远再上新台阶

新华社记者唐霁 徐永春

法国现任总统马克龙在当地时间24日举行的法国总统选举第二轮投票中获胜，成为20年来首位胜选连任的法国总统。在国际风云变幻的背景下，马克龙再次当选有利于法国对外政策保持连续性，有利于中法关系延续积极、健康、向上的主基调，也有利于中欧关系得到新发展。人们期待，以此为契机，中法中欧合作行稳致远再上新台阶。

中法友谊源远流长。法国是第一个同中国正式建交的西方大国，也是第一个同中国建立全面战略伙伴关系以及开展战略对话的西方大国。两国都奉行独立自主的外交政策，在一系列重大问题上有着相同或类似看法。在国际形势充满紧张动荡背景下，中法就重大议题及时沟通协调，为世界局势注入更多稳定性。本轮俄乌冲突升级后，中法都期待尽早停火止战、恢复和平。中方支持法方坚持欧洲战略自主，赞赏法方不认同集团政治逻辑。

在马克龙首个任期内，中法关系保持健康稳定发展势头。2018年1月，马克龙首次访华，成为当年第一位访华的外国元首。2019年，马克龙出席第二届中国国际进口博览会。新冠疫情暴发以来，中法两国人民守望相助。在应对气候变化和生物多样性等问题上，中法相互支持。法方积极参加北京2022年冬奥会、冬残奥会，并公开表示不会追随美国对北京冬奥会进行“外交抵制”。

过去五年间，中法相向而行，在双边务实合作方面取得一系列具有开创意义的成果。去年，中法贸易额超过800亿美元，创历史新高。双向投资快速增长，农业合作成效显著，中方自法国进口农产品总额同比增长40%。两国在经贸、科技、农业、航空、核能等领域合作也都取得重大成果。

深化合作、携手发展是中法双方的共同愿望。人们希望，在马克龙第二个任期内，中法关系延续积极、健康、向上的主基调，双方本着相互尊重、平等相待原则，加强各层级对话交流，坚持通过对话协商增进互信，坚持本着互利共赢精神深化合作，推动中法合作取得新成果。

法国是欧盟内举足轻重的大国，法国的主张和行动对于欧洲的未来具有重要影响。当今世界，百年变局和世纪疫情交织，地区安全热点此起彼伏，和平与发展的时代主题面临严峻挑战。欧洲发展壮大有利于多极化世界和平、稳定、发展，也有利于中欧两大力量加强合作，共同应对多种全球性挑战。在首个任期内，马克龙力主欧盟战略自主，也多次表示愿积极促进欧中合作。人们期待，在马克龙第二个任期内，法方继续为推动中欧关系发展发挥建设性作用。中方一贯主张，中欧应该秉持正确相互认知，坚持相互尊重、对话合作、互利共赢，凝聚最大公约数，推动中欧关系得到新发展。

“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”是中法建交的初心。马克龙新任期内，中法、中欧如能继续加强对话、坚持合作，共同推动中法、中欧关系行稳致远，不仅有利于各方自身发展，也将为这个动荡变化的世界注入更多稳定性和确定性。

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