就澳大利亚总理莫里森近日声称如果中国在所罗门建立军事基地将会触及澳方政府的红线，外交部发言人汪文斌4月25日在例行记者会上答问时表示，中所安全合作基于相互平等、互利共赢的原则，是两国主权范围内的事，符合国际法和国际惯例，公开透明、合理合法、无可指摘。所谓“中国在所罗门建立军事基地”的说法，完全是少数别有用心的人编造出来的假消息。

“我注意到美国和澳大利亚指责中所安全合作框架协议缺乏透明度，但是美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）恰恰是不公开不透明的暗箱操作。我们要问美英澳打算什么时候将AUKUS交由包括南太岛国在内的地区国家进行审议呢？美国还声称中国加强在所军事存在将引发美方重大关切。照美方的逻辑，美国在全球80多个国家和地区建有近800个军事基地，这早已引起全世界的重大关切了。美方打算什么时候关闭这些军事基地呢？”汪文斌说，南太岛国是独立的主权国家，不是美国和澳大利亚的后院，试图把门罗主义复制到南太地区，不得人心，也根本行不通。（记者孙楠、董雪）

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