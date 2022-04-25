新华社东京4月25日电 尽管遭到国际社会的谴责和质疑，日本东京电力公司仍执意推进核污染水排海准备工作。日本媒体报道，东电公司25日开始福岛第一核电站核污染水排放海底隧道排水口的施工，为2023年春的排放计划做准备。

据日本广播协会电视台25日报道，东电公司计划从临海的福岛第一核电站向海中修建一个长约1公里的海底隧道，明年春开始向太平洋排放处理稀释后的所谓“放射性物质达标”的核污染水。在得到日本原子力规制委员会的认可和当地政府的同意后，东电公司将从今年6月左右正式开始海底隧道的建设。

日本原子力规制委员会本月15日大体结束了有关福岛第一核电站核污染水排放计划的审查，对该排放计划“大致同意”，5月将出具事实上表示合格的审查结果。日媒认为，接下来东电公司的排放计划能否获得福岛县等地方政府的同意将成为焦点。

2021年4月13日，日本政府正式决定将核污染水过滤并稀释后排入大海。尽管日本渔业团体、部分地方官员等人士强烈反对这一处理方案，中韩等邻国也强烈反对和质疑，日本政府依然无视反对声音，计划于2023年春开始，长期向太平洋排放所谓“放射性物质达标”的核污染水。

本月5日，日本全国渔业协会联合会会长岸宏在与日本首相岸田文雄会谈后重申“反对排放这一立场不变”。

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