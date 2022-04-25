新华社墨西哥城4月24日电 综述：拉美疫情缓和 接种、监测仍须“齐头并进”

新华社记者廖思维

近日来，拉美多国新增新冠病例持续减少。得益于较高的疫苗接种覆盖率，巴拉圭、乌拉圭等国已取消强制戴口罩的规定，巴西宣布结束公共卫生紧急状态。虽然疫情总体向好，但专家提醒，放眼整个拉美地区乃至全球，防疫水平仍未达到完全控制新增感染病例的地步，须继续推进疫苗接种，实行疫情监测。

巴西卫生部长马塞洛·凯罗加22日签署结束该国新冠疫情公共卫生紧急状态的法令。该法令将在《联邦官方公报》上发布30天后正式生效。巴西卫生部在一份公报中说，与今年年初因奥密克戎毒株导致的去、峰值状态相比，巴西新增新冠感染病例和死亡病例的动态平均值已下降约80%。卫生部说，疫苗接种的高覆盖率是巴西疫情趋缓的主要原因之一，接种疫苗仍是应对疫情的“优先事项”。

根据古巴公共卫生部提供的数据，在截至24日的一周，古巴新增新冠确诊病例和死亡病例继续减少；与此同时，该国大规模疫苗接种仍在继续。古巴国家主席迪亚斯-卡内尔在社交媒体发文表示，要对新冠病毒保持警惕，“不要降低我们对风险的看法”。

古巴哈瓦那大学数学与计算学院院长劳尔·吉诺瓦特预测说：“在接下来的10天里，预计确诊病例和住院人数会减少。”但他强调，尽管目前古巴新冠死亡人数下降很多，但总会有非常脆弱的人，国家必须对他们负责任。

秘鲁政府20日宣布，在接种三剂疫苗人群比例达到80%的地区，公共场所戴口罩调整为“非强制性”措施。秘鲁卫生部国家流行病预防和控制中心公共卫生监测主任塞萨尔·穆纳科解释说：“第三波疫情已经结束，新增病例和住院人数均维持在低位。此外，第二、三剂疫苗的接种工作正在稳步推进。”

厄瓜多尔卫生部长希梅娜·加尔松21日说，由于新增感染病例连续数周减少，公立医院新冠患者的床位占用率正在不断下降。加尔松将疫情形势的明显好转归功于全国新冠疫苗接种计划的“成功”施行。“如果各项指标持续好转，我们很有可能会放宽防疫政策，例如取消在公共场所戴口罩的规定。”加尔松说。

巴拿马卫生部公布的数据显示，4月17日至23日的统计周期内，该国累计确诊病例2892例，累计死亡4例。卫生部长苏克雷21日说，目前巴拿马疫情“相当稳定”，虽然政府取消了强制戴口罩的规定，但多数民众仍坚持在室外戴口罩。

泛美卫生组织主任卡丽萨·艾蒂安20日指出，整体而言，拉美和加勒比地区已有超过三分之二的人口接种了两剂新冠疫苗，但海地、牙买加等国只有不到30%的人群完成全程疫苗接种，危地马拉、圭亚那等国的疫苗覆盖率尚未达到50%。

泛美卫生组织紧急卫生事件部主任西罗·乌加特20日警告说：“无论从地区还是全球层面来看，我们都尚未达到彻底控制感染病例和死亡病例的地步……要结束这个严峻的阶段，唯一的方法就是实现疫苗接种的大面积覆盖，并持续做好疫情监测和临床管理。”（参与记者：苏津、林朝晖、高春雨）

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