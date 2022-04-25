本报记者 吴乐珺 曲 颂 张远南 荣 翌

4月21日，习近平主席以视频方式出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式并发表主旨演讲。面对新冠肺炎疫情冲击，全球经济复苏乏力，习近平主席给出破解之道：“我们要共同促进经济复苏。”

建设开放型世界经济，坚持以人民为中心，关注发展中国家紧迫需求，围绕重点领域推进务实合作……宏大宽广的全球视野，坚定深刻的洞察思考。中国主张再次吸引全球目光，为全球经济复苏指明前行方向，为国际社会共克时艰注入了强劲的信心和力量。

越是困难时刻，越要坚定信心

两年多来，国际社会为应对疫情挑战、推动世界经济复苏发展作出了艰苦努力。这场世纪疫情阴霾仍在持续，对过去10年全球减贫成果造成重大冲击。人类发展指数30年来首次下降，世界新增1亿多贫困人口，近8亿人生活在饥饿之中，粮食安全、教育、就业、医药卫生等民生领域面临更多困难。一些发展中国家因疫返贫、因疫生乱，发达国家也有很多人陷入生活困境。

同时，全球产业链供应链紊乱、大宗商品价格持续上涨、能源供应紧张等风险相互交织，加剧了经济复苏进程的不确定性。全球低通胀环境发生明显变化，复合型通胀风险正在显现。如果主要经济体货币政策“急刹车”或“急转弯”，将产生严重负面外溢效应，给世界经济和金融稳定带来挑战，广大发展中国家将首当其冲。

世界经济复苏路在何方？世界期待中国方案。

“冲出迷雾走向光明，最强大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共济。”“人类历史告诉我们，越是困难时刻，越要坚定信心。”

面对世界之变、时代之变、历史之变带来的严峻挑战，习近平主席深刻把握历史规律，呼吁各国携手迎接挑战，坚定信心、激流勇进，为国际社会攻坚克难、合作开创未来提供强大动能。

“信心可以给予我们强大的精神力量，大家有了信心，就能够更好解决当今世界面临的问题。”博鳌亚洲论坛咨委、斯洛文尼亚前总统图尔克表示，习近平主席在主旨演讲中强调了信心的重要性，这十分令人鼓舞。

博鳌亚洲论坛研究院副院长曹莉表示，促进全球经济复苏，各国需要共同努力，“习近平主席呼吁推进务实合作，着力解决发展不平衡不充分问题，具有重要的现实意义”。

凝聚起强大的合作力量

在危机中育新机，于变局中开新局。纵观历史，人类正是在战胜一次次考验中成长、在克服一场场危机中发展，凝聚起强大的力量。

高瞻远瞩、谋篇布局，习近平主席为推动世界经济复苏指明了方向。

——我们要坚持建设开放型世界经济，把握经济全球化发展大势，加强宏观政策协调，运用科技增强动能，维护全球产业链供应链稳定，防止一些国家政策调整产生严重负面外溢效应，促进全球平衡、协调、包容发展。

开放是当代中国的鲜明标识。中国坚定不移实行高水平对外开放，构建互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系，不断增强中国国际经济合作和竞争新优势，实现了与世界各国共享机遇、共谋发展。

放眼全球，各国应在充分协商基础上，为人工智能、数字经济等打造各方普遍接受、行之有效的规则，为科技创新营造开放、公正、非歧视的有利环境，让世界经济活力充分迸发。主要经济体应树立共同体意识，协调好财政与货币政策，加强政策信息透明和共享，防止世界经济再次探底。

“中国通过扩大开放积极有效地参与经济全球化，树立了非常好的榜样。”牛津大学教授伊恩·戈尔丁认为，在扩大开放过程中，中国学到了世界的经验，中国的经验也值得其他国家学习。

——要坚持以人民为中心，把促进发展、保障民生置于突出位置，实施政策、采取措施、开展行动都要把是否有利于民生福祉放在第一位。

发展的目的在于造福人民。以人民为中心，将战胜一切困难。当今世界纷繁复杂，中国切实回应国际社会的共同诉求，准确把握中国与世界关系的历史性变化，从坚持“以人为本”“全面发展”，到推动构建人类命运共同体，为世界走出发展困境提供了根本遵循。把促进发展、保障民生置于全球宏观政策的突出位置，为落实联合国2030年可持续发展议程、实现全球均衡发展提供了有效路径。

曾多次到访中国的西班牙东亚问题专家圣地亚哥·卡斯蒂约认为，“坚持以人民为中心的发展思想契合时代潮流。中国在实现自身发展的同时，努力带动其他国家和地区进步，为后疫情时代世界经济复苏增添力量。”

——要关注发展中国家紧迫需求，围绕减贫、粮食安全、发展筹资、工业化等重点领域推进务实合作，着力解决发展不平衡不充分问题。

受疫情肆扰，南北差距“发展鸿沟”不断加大，发展中国家陷于发展滞后的困境。习近平主席2021年在联合国舞台上首次提出全球发展倡议，推动国际社会将发展置于全球宏观政策框架的突出位置，向发展中国家提供更有力、更具针对性的支持。

这是中国掷地有声的承诺，更是矢志不渝的行动。全球发展倡议涵盖减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等八大重点领域，旨在对接联合国2030年可持续发展议程，为推进全球发展事业指明了方向。

山不再高、路不再长，连接昆明和万象的中老铁路全线开通，使老挝从“陆锁国”变成“陆联国”。老挝总理潘坎在本届博鳌亚洲论坛年会上表示，中老铁路的运营通车将进一步推动区域和次区域间合作，为实现地区互联互通带来实实在在的好处。

“向中国表示感谢。”蒙古国总统呼日勒苏赫表示，蒙方高度赞赏中国坚持与周边国家共享发展成果的政策与行动，愿继续加强与中方合作。

中国始终是全球经济增长的重要引擎

21年前，博鳌是一个名不见经传的小渔村，如今打造出具有世界影响力的高端对话平台；4年间，海南从设立自由贸易试验区到启动自由贸易港建设，成为中国深化改革的新窗口，对外开放的新高地。

这是中国稳步发展的缩影，彰显了中国共建开放型世界经济的决心。

习近平主席指出，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔的市场机会。中国将全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。不论世界发生什么样的变化，中国改革开放的信心和意志都不会动摇。

——从颁布实施外商投资法和相关配套法规，深入实施外资准入负面清单，到继续完善公开透明的涉外法律体系，强化知识产权保护……面对世界经济复苏困难重重，中国在确保自身稳定发展的同时，不断改善营商环境；

——通过广交会、进博会、服贸会、消博会等大型国际经贸交流平台，中国坚定不移同世界共享有着14亿多人口的巨大市场机遇，为各国经济发展赋能；

——从《区域全面经济伙伴关系协定》生效，到申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，中国顺应经济全球化大势，坚持高标准、可持续、惠民生目标，积极推进高质量共建“一带一路”，不断深化双边、多边、区域合作……

一个在开放中不断发展进步的中国，始终是全球经济增长的重要引擎。“中国有足够的政策空间，有能力提供更多宏观政策支持。”国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃认为，中国作为世界第二大经济体，对于推动世界经济复苏至关重要。

携手同心、行而不辍。中国愿与各国团结协作，汇聚起合作共赢的伟力，战胜前进道路上的各种挑战，共同推动世界经济复苏进程走稳走实。

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)