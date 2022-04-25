新华社北京4月24日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基24日与土耳其总统埃尔多安通电话，讨论了乌克兰局势。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克24日说，俄军当天对亚速钢铁厂发起不间断攻击。

——泽连斯基24日在社交媒体发文称，他当天与埃尔多安通电话，讨论了乌俄谈判进展以及乌克兰与土耳其和其他国家关于安全保障的协调工作进展情况。他说，有必要在马里乌波尔和亚速钢铁厂立即实施平民疏散。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫24日通报，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军141架飞机、110架直升机、551架无人机、264套防空导弹系统、2496辆坦克及其他装甲车辆、282台多管火箭炮、1093门野战火炮和迫击炮、2343辆特种军用车辆。

——乌克兰国际文传电讯社报道，乌克兰总统办公室顾问波多利亚克24日在社交媒体发文称，当天俄军对亚速钢铁厂发起不间断攻击。他呼吁俄方开通人道主义通道，方便平民无障碍撤离马里乌波尔。

——俄罗斯西南部库尔斯克州州长斯塔罗沃伊特在其社交账号上发文说，乌军23日使用迫击炮袭击了库尔斯克州格鲁什科夫区的一个俄乌边境检查站，没有人员伤亡。（参与记者：黄河、李东旭、李铭、李奥）

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