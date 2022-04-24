新华社老挝琅勃拉邦4月24日电 通讯：“我们有了新房子、新学校和新道路”——老挝居民乔迁中老铁路搬迁项目安居村

新华社记者章建华

“我们有了新房子、新学校、新道路。这是中国建设者给我们修建的。”在老挝北部山区湄公河畔的博喔村，一个名叫占迪的五年级学生朗读自己的作文。

这是日前中国北方国际合作股份有限公司承建的中国援助老挝中老铁路搬迁安居村项目入住仪式上的一幕。

位于老挝琅勃拉邦省香恩县博喔村，一片排列整齐的红顶黄墙二层安居楼坐落在青山绿水之间。记者看到，连日来忙于安置和入住新家的当地居民喜气洋洋，孩子们在房前屋后和平整的道路边嬉戏玩耍。

仪式上，当从中方项目管理公司现场管理负责人靳国锋手中接过象征搬迁入住的钥匙时，老挝公共工程与运输部部长荣沙瓦说，琅勃拉邦安居村项目的成功实施给当地居民带来了实实在在的民生福祉，是高标准、可持续、惠民生工程。

出席仪式的中国驻琅勃拉邦总领事李志工致辞说，中老铁路自去年12月按期竣工投入使用，为老挝经济发展和民生改善注入新动力。博喔村就是老挝加快发展变化的一个代表性缩影，当地居民正在感受铁路建设带来的实惠。相信新冠疫情过后，中老铁路对老挝发展的带动作用将更强劲。

博喔村村长通万说：“很感激中国帮助博喔村。以前这里还有些居民住的是草房，现在都住进了结实耐用的新房，而且老中铁路经过我们家乡，一定会带动这里不断发展。”

博喔村安居工程配套建了一所新学校。新学校之前还专门组织学生进行书画作品主题赛，评选出优秀作品举办展览。“孩子们在书画比赛中尽情表达对老中铁路、自然环境和新建安居村的喜爱，”博喔村老师皮拉万说，“这个安居村不仅住房建设规划得好，新教学楼、教室也很坚固、实用。”

参加仪式的嘉宾们仔细欣赏了孩子们的书画作品展，还察看了新学校各项设施。“孩子们是国家的未来，今天看到他们书画作品里处处体现老中两国人民的深厚情谊，希望孩子们在新学校里好好学习，把老中友谊世世代代传承下去。”荣沙瓦说。

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