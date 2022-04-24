新华社莫斯科4月23日电（记者黄河）俄罗斯国防部发言人科纳申科夫23日晚通报说，俄空天军当天使用高精度空基导弹摧毁了乌克兰南部敖德萨地区一个军用机场的武器集运站，那里存放着美国和欧洲各国向乌提供的大批武器。

科纳申科夫介绍说，俄空天军当天还打击了101处乌克兰军事目标，击毙200余人，摧毁了30余辆装甲车、4套“山毛榉-M1”防空导弹系统、1套道尔防空导弹系统、52处人员和装备集中区以及16个弹药库。此外，俄方还摧毁了3架乌军无人机。俄火箭炮兵部队当天实施了102次火力任务，摧毁了乌军6个指挥所、84个据点、人员和装备集中区以及10个炮兵连。

科纳申科夫表示，自特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军141架飞机、110架直升机、541架无人机、264套防空导弹系统、2479辆坦克和其他装甲车辆、278台多管火箭炮、1081门野战火炮和迫击炮以及2321辆特种军用车辆。

乌克兰国家紧急情况部23日也证实，俄军当天从里海方向向敖德萨发射导弹，造成至少6人死亡、18人受伤。

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