新华社北京4月23日电 题：为破解人类面临的安全难题贡献中国智慧——专家解读全球安全倡议

新华社记者王慧慧、冯歆然、孙楠

国家主席习近平21日在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上首次提出全球安全倡议，并通过“六个坚持”对这一倡议进行阐述，强调安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体。此间专家认为，全球安全倡议是中方从全人类前途命运出发，提出的又一国际公共产品，为实现世界持久和平和普遍安全指引了清晰路径，为破解人类面临的安全难题贡献了中国智慧和中国方案。

当前，世界既不太平也不安宁，地区安全热点此起彼伏，欧洲安全问题再次牵动全球目光；单边主义、霸权主义、强权政治威胁上升，和平赤字、安全赤字、信任赤字、治理赤字有增无减……

中国国际问题研究院副院长刘卿表示，当前全球传统安全和非传统安全问题相互交织，在这样的时代背景下，习近平主席从全人类前途命运出发，提出全球安全倡议，是对共同、综合、合作、可持续的安全观的丰富和发展，明确了维护和实现全球安全的核心理念、根本遵循、重要原则、长远目标和可行思路，展现了中国作为安理会常任理事国和负责任大国的担当。

“坚持共同、综合、合作、可持续的安全观”“坚持尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政”“坚持遵守联合国宪章宗旨和原则”“坚持重视各国合理安全关切”“坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端”“坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全”。

专家表示，全球安全倡议所倡导的“六个坚持”，是一个有机的整体，既展现顶层设计的宏观思维，又包含解决实际问题的微观视角，不仅着眼解决人类安全的现实问题，也是谋求世界和平的长久之道，有很强的现实意义。

为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用、维护伊核问题的政治外交解决进程、支持阿富汗实现和平稳定发展……中国坚持推动以政治方式解决地区热点问题，在应对各类传统、非传统安全问题上，中国主张、中国行动所取得的成效有目共睹。

“中国的公正客观立场，无疑让全球安全倡议更具感召力。”中国外交学院亚洲研究所所长郭延军表示，在如何看待和处理安全问题方面，世界上有两种不同的观点和力量，一种是以美国为代表的一些国家，他们深陷冷战思维、零和博弈的泥潭，热衷于以意识形态划线，搞单边制裁、搞封闭排他的“小圈子”；另一种是以中国为代表的绝大多数国家，反对搞集团政治和阵营对抗，主张坚持真正的多边主义，坚持通过对话协商解决矛盾分歧。

“谁站在历史正确一边，站在国际公平正义一边，答案不言自明。”郭延军说，全球安全倡议的提出，有助于进一步凝聚共识和力量，推动全球安全治理体系变革。

印度尼西亚亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，不同于某些西方国家片面追求自身安全的思维，中方提出的全球安全倡议追求的是共同安全，是强调和平、合作的安全观，有利于建立相互尊重、平等互信的国际秩序。

去年9月，习近平主席在联合国大会上提出全球发展倡议，迄今已得到联合国等国际组织和近百个国家响应和支持。时隔7个月，习近平主席又提出全球安全倡议，再次引起国际社会高度关注。

中国国际问题研究院院长、习近平外交思想研究中心秘书长徐步认为，两大倡议呼应和平与发展的时代潮流，二者相互促进、辩证统一，“安全是发展的前提，发展是安全的目的，没有安全就没有发展，没有发展也就没有真正的安全。”

徐步说，这是中国向世界提供的又一国际公共产品，是构建人类命运共同体的重要组成部分。习近平主席提出共同守护人类生命健康、共同促进经济复苏、共同维护世界和平安宁、共同应对全球治理挑战，指明了面对新的复杂挑战，我们应该怎样构建人类命运共同体。

外交部发言人汪文斌也表示，全球安全倡议秉持真正的多边主义，面向全球开放，欢迎各国共同参与。中国不仅是这一重大倡议的提出者，也将是推进落实倡议的行动派。

“我们愿通过联合国平台以及多双边渠道，同各方就该倡议深入交流，相互启发，凝聚全球合力，推进倡议落地，为推动政治解决各种国际和地区热点问题、维护世界和平与安宁贡献智慧和力量。”汪文斌说。

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