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“中文：共筑美好未来”主题活动在纳米比亚举行

2022年04月24日09:19 | 来源：新华网
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新华社温得和克4月22日电（记者陈诚 余音潼）中国驻纳米比亚大使馆和纳米比亚大学孔子学院22日在纳首都温得和克共同举办“中文：共筑美好未来”主题活动，庆祝第13个联合国中文日。中纳各界人士、学生代表等300余人参加活动。

受新冠疫情影响，联合国中文日活动在纳米比亚停办两年，今年恢复举行。庆祝活动在纳大校园多个场地同时举行，全方位、多角度地展示中国传统文化，传播中国语言文化魅力。除了传统的“汉语桥”中文演讲比赛、书画展、武术表演外，组织方还举办了首届中文歌曲大赛，并引入中餐美食和医疗问诊等。

比赛中，选手们通过朗诵、唱歌、跳舞等艺术形式，将自己与中国结缘、与中文结缘的故事呈现给观众。17岁的当地女孩谭雅在接受新华社记者采访时说，她一直对中国文化感兴趣。她有自己的中文名字，热爱中餐，追中国偶像剧，不久前开始学习中文。

活动现场热闹非凡，吸引人们驻足：中国驻纳大使馆工作人员教唱中文歌；驻纳援非医疗队人员问诊看病，演示穴位针灸，推广中医药传统；国画区有摆好的纸墨笔砚，现场教学，展现中国画的独特魅力；美食区免费派发各种中餐美食。此次活动不仅推广了中文之美，还为两国民众打开一个增进了解、加深友谊的窗口。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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