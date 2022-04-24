新华社贝鲁特4月23日电 通讯：让阅读陪伴孩子成长、塑造未来人格——记在黎学校就读的叙利亚难民子女

新华社记者刘宗亚

13岁的韦扬·易卜拉欣喜欢阅读英文故事，沉浸其中可以让她忘掉战争和背井离乡带来的艰辛。

16岁的迪兰·易卜拉欣喜欢涉猎生命、科学、动植物等方面的书籍，她最大的梦想是成为医生，救死扶伤。

17岁的哈拉·贾比尔最喜欢数学，享受找到新的解题技巧的快乐。

11岁的巴芬妮·哈达德喜欢读《哈利·波特》，渴望了解新鲜事物……

这些学生，都是来自叙利亚的难民子女，现在黎巴嫩穆赫塔拉山区的卡迈勒·琼卜拉特公办学校就读。在联合国资助下，这所学校2015年开始接收叙利亚难民的子女入学，目前有580人。由于教室有限，黎巴嫩学生上午上课，难民子女下午上课，学校的阅览室也被用作教室。

世界读书日到来之际，学校校长马娜勒·胡达伊菲对记者说：“我们尽最大努力鼓励叙利亚孩子不仅要学习，还要多阅读。他们在自己的国家遭受了很多苦难，但他们应该获得一个完整的童年。”

胡达伊菲说：“我们非常重视阅读，因为这可以让学生了解他们周围发生的一切，丰富他们的记忆，塑造他们未来的人格。”

据胡达伊菲介绍，新冠疫情发生前，学校经常举办文化日、开放日等活动，老师还会带学生进山实地“科考”，帮助学生更好理解学到的地理知识，激发他们的求知热情。有些活动因疫情暂停了，随着疫情缓解，学校将逐步恢复这些引导学生更加热爱学习、热爱阅读的活动。

数学老师蕾米·布什纳克也认为阅读对学生成长非常重要。“阅读对于培养学生的个性和提升心智至关重要，有助于他们选择正确的人生道路。”

胡达伊菲说，叙利亚难民孩子面临的最大问题是他们的父母缺乏让他们接受教育的决心。“当孩子在学校遇到问题时，他们的父母就会选择让孩子辍学去打工，以赚取每天不到一美元的收入。”

胡达伊菲认为，必须要让这些父母明白让子女读书、学习的重要性。

据估计，目前滞留黎巴嫩的叙利亚难民约150万人。联合国难民署2021年12月发布的统计显示，黎境内3岁到24岁的叙利亚难民超过52万，6至17岁年龄段的难民中有30%从未接受过学校教育。

(责编：苏缨翔、燕勐)