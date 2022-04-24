新华社开罗4月23日电 综述：中东北非多国调整新冠防控措施 呼吁民众勿放松警惕

新华社记者

过去一周，中东北非多国疫情趋稳，对新冠疫情防控措施做了相应调整。但多国卫生部门和专家建议，为防止新一波疫情来袭和新冠病毒变异毒株的出现，民众仍需密切关注疫情，不可放松警惕。

阿尔及利亚卫生部发布的数据显示，4月16日至22日，该国新增新冠确诊病例23例，已连续31天无新增死亡病例。17日，阿尔及利亚首次报告自疫情发生以来的单日确诊病例零新增。

伊拉克近日新增确诊病例数也维持在较低水平。4月16日至22日，伊拉克新增确诊病例1093例，新增死亡病例6例。

以色列本周单日新增确诊病例数持续下降，以色列总理办公室和卫生部20日发布联合声明说，自当地时间23日晚8时开始，除在医院、疗养院和航班等“感染可能性很高的地方”以外，不再要求民众在室内场所必须戴口罩。

4月以来，叙利亚官方公布的新增新冠确诊人数出现显著下降。叙利亚卫生部21日发布的数据显示，叙利亚当天新增新冠确诊病例5例，治愈14例。大马士革专门收治新冠病患的穆杰塔希德医院18日说，随着病例不断减少，医院相应减少了分配给新冠患者的隔离和护理床位。

尽管新冠确诊病例数有所下降，多国专家和官员仍呼吁民众保持警惕防止疫情反弹，并加快接种疫苗以巩固防疫成果。

约旦国家流行病学委员会成员巴萨姆·希贾维日前接受约旦媒体采访时说，虽然约旦当前疫情趋稳，但仍面临疫情反弹的风险。他呼吁民众尽快接种疫苗并坚持在室内场所戴口罩。

伊朗总统莱希16日在国家疫情防控指挥部会议上表示，民众要继续严格遵守防疫规定，不应随着时间推移和疫情严重程度下降而有所松懈。

埃及卫生和预防事务总统顾问穆罕默德·塔杰丁近日说，当前疫情仍在全球范围内传播，一些国家确诊病例数仍居高不下，保持社交距离和采取预防措施仍有必要。

伊拉克卫生部发言人鲁芭·法拉赫20日对当地媒体表示，必须坚持执行防疫措施，加大疫苗接种力度。

巴勒斯坦卫生部近日呼吁民众尤其是高危人群尽快接种疫苗，以防止在感染新冠病毒后病情恶化。巴卫生部同时呼吁民众在斋月期间避免前往人员聚集的场所，在室内场所尽量戴口罩，保持社交距离。（执笔记者：田野；参与记者：姚兵、王峰、冀泽、尚昊、王守宝、郑一晗、柳伟建、董亚雷、潘晓菁、吴天雨、杨元勇）

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