新华社芝加哥4月22日电（记者徐静）中国驻美国大使秦刚21日在美国艾奥瓦州首府得梅因市出席中美农业高层研讨会并发表主旨演讲。他说，中国人民对美好生活的需求与美优质农产品供应和先进农业技术相遇，为中美农业合作打开了空间。

秦刚表示，2021年，中美双边农产品贸易额达464亿美元，创下历史纪录。根据美中贸易全国委员会日前发布的报告，中美第一阶段贸易协议的执行使美国农民增加数十亿美元的油籽、谷物和肉类出口，特别是提升了美国中西部腹地州农民的福祉。事实证明，中美经贸关系的本质是互利共赢，两国早日恢复正常经贸往来是双方普遍呼声。

他指出，从战略角度推动中美农业互利合作，既有利于丰富中国老百姓的“粮袋子”，增加美国农民的“钱袋子”，也有利于减少全球粮食供应的不稳定性和不确定性，同时有利于全球应对气候变化的努力。

秦刚说，美国农业正在经历低碳绿色转型，农民使用先进的技术进行碳捕捉和碳封存，用更好的饲料减少甲烷排放。中国已制定力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。要实现这些目标，也需要在农业领域使用先进的种子、技术和经验，把农业和应对气候变化结合起来，促进可持续农业发展，为中美农业合作创造新的机遇。

秦刚强调，中美作为农业大国和农产品贸易大国，携手应对挑战，保持农业稳定发展，增强农产品供应链韧性，保障本国粮食安全，并积极促进国际粮食安全合作，必将有利于维护世界和平、促进全球经济发展和社会稳定，推动人类可持续发展。

本次研讨会由中国驻美使馆、美国腹地中国协会、中国农业国际交流协会主办。世界粮食奖基金会名誉主席奎恩以及中美两国官员、有关行业协会和企业代表等500人通过线下线上方式出席研讨会。

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