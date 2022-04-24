新华社北京4月23日电综述：共促发展 共赢未来——海外人士积极评价博鳌亚洲论坛凝聚发展共识

新华社记者

博鳌亚洲论坛2022年年会22日圆满落幕。年会主题是“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”，受到国际社会高度关注。海外观察人士认为，在世界经济复苏乏力、发展鸿沟扩大的背景下，博鳌亚洲论坛的召开恰逢其时，既探寻弥合分歧的良方，也为可持续发展描绘新的全球治理蓝图。

建设开放型世界经济

博鳌亚洲论坛与会代表深入探讨了世界经济走向和面临的挑战，认为各国应坚持建设开放型世界经济，加强宏观政策协调，维护全球产业链供应链稳定，大力促进投资和贸易恢复，积极推进绿色复苏和数字经济发展。海外人士对此高度评价。

4月21日，博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式在海南博鳌举行。（新华社记者丁海涛摄）

西班牙埃萨德商学院教授奥马尔·拉希迪说，本次年会涵盖后疫情时代政治经济秩序等议题，他认为有两个重点：一是新冠疫情暴发后商品缺乏、服务减少，应推动供应链和贸易关系正常化；二是各国应保持良好协调关系，以消除俄乌冲突带来的负面影响和不确定因素。

澳大利亚福特斯克金属集团董事长福瑞斯特说，论坛为进一步加强澳大利亚同亚洲的联系提供了重要平台，也是企业与中国等亚洲商业伙伴联系的重要部分。福特斯克金属集团的成功及澳大利亚的经济发展都建立于亚洲这个强大引擎之上。现在，这些强大的贸易关系比以往任何时候都更有助于稳定经济。

印度孟买观察家基金会前任主席库尔卡尼说，求同存异、为全球性问题寻求共同的解决方案是前进的唯一道路，但西方国家用各种借口在全球化和全球合作的道路上设置障碍。如果想从疫情中吸取教训，我们必须加快而不是遏制全球化，扩大而不是缩小全球化。

美国巴德学院高级研究员彭润年说，多极世界需要多极化讨论，亚洲需要有自己的声音，博鳌亚洲论坛发出了亚洲声音。中国推动亚洲经济一体化、建设开放型世界经济不仅仅关乎经济一体化，也是共同建设这个世界的邀请。在充满混乱和对立的当下，中国这一表态令人宽慰并给人信心。

关注发展中国家紧迫需求

新冠疫情对过去10年全球减贫成果造成重大冲击，复苏不均衡加剧全球不平等，南北鸿沟持续扩大。关注发展中国家紧迫需求是论坛的重要内容，得到海外人士的认同。

4月21日，博鳌亚洲论坛2022年年会举行“一带一路：合作发展的新实践”分论坛。（新华社记者杨冠宇摄）

巴基斯坦可持续发展政策研究所顾问乌迈尔·巴蒂表示，多年来，中方致力于促进全球包容发展，让越来越多人参与到共同发展中，各国共享经济发展成果，这不仅是为了中国，更是为了广大发展中国家。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯表示，保护主义和单边主义是破坏小国经济、阻碍其发展、加剧地区贫困的负能量。相比之下，中国通过共建“一带一路”合作、促进绿色经济发展等努力，有力促进了全球经济和自由贸易。

肯尼亚国际关系专家卡文斯·阿德希尔说，共建“一带一路”已成为沿线国家的合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路。在肯尼亚，肯中合作项目为当地民众提供了就业机会，缓解了疫情带来的经济困境。

联合国前副秘书长兼亚太经社会执行秘书阿赫塔尔说，如果没有基础设施的联通，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）都不可能成为现实，所以我们赞赏中国在共建“一带一路”方面的工作。我亲眼见证了一些原本没有能力获得所需资金的国家在基础设施筹资方面的进展，这是“一带一路”的成就。

推动亚洲形成更加开放的大市场

共赢合作是亚洲发展的必由之路。海外人士认为，要抓住RCEP正式生效、中老铁路建成通车等机遇，推动亚洲形成更加开放的大市场，促进亚洲共赢合作迈出新步伐。

海南博鳌亚洲论坛国际会议中心。（2021年4月8日摄，无人机照片）

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山说，东南亚国家期待中国在推动高质量发展过程中提供更广阔市场机会，特别是在推动RCEP方面继续发挥重要作用，与东南亚国家开展更广泛合作，进一步释放这一全球最大自由贸易区的红利，推动亚洲团结合作、共同繁荣。

俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心主任奥斯特洛夫斯基说，过去三十年，全球经济重心逐渐转向亚洲。亚洲增长潜力巨大，RCEP将为地区和全球贸易提供动力并推动疫情后全球经济恢复，而博鳌亚洲论坛将促进区域内各国在这一框架下的合作。

泰国前副总理素拉杰·沙田泰说，亚洲是世界经济增长引擎，对世界经济复苏至关重要。疫情下，亚洲各经济体发展可能不同步，因此只有通过团结合作才能促进亚洲经济一体化，为世界经济增长注入动力。（参与记者：王昕怡、陈子薇、杜鹃、许缘、谢照、吴长伟、黎华玲、郝亚琳、毛鹏飞、王丽丽、王峰、赵修知、李奥、王钟毅、姜磊、宋宇、任芊、冯俊伟、刘亚南、张墨成、汪奥娜、蒋超）

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