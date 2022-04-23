新华社北京4月23日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平日前以视频方式在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表主旨演讲。海外人士表示，习近平主席在主旨演讲中回应时代关切，倡导亚洲和世界坚定信心、直面挑战，提出中国方案，宣示中国举措，为新形势下推动构建人类命运共同体注入新的动力。

尼泊尔前常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表尚布·拉姆·西姆卡达表示，习近平主席继去年提出全球发展倡议后，又提出全球安全倡议，并强调安全和发展之间的密切联系，令人印象十分深刻。毫无疑问，亚洲地区加强团结，拒绝冷战思维，创造能更有效分配资源的良好环境，并促进贸易、投资和技术转让，将会不断增进地区民众福祉。

俄中友好、和平与发展委员会俄方主席鲍里斯·季托夫表示，习近平主席在演讲中宣示一系列中国举措，强调为各国提供更广阔的市场机会，这将不断促进中国和其他国家的经济社会发展，带来新的机遇。

泰国前副总理、博鳌亚洲论坛理事素拉杰·沙田泰非常赞同习近平主席关于完善全球公共卫生治理的论述。他认为，近年来，中国一直通过提供疫苗、分享抗疫经验等方式，向发展中国家伸出援手。国际社会加强合作，将更好推动完善全球公共卫生治理，也将促进世界经济复苏。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，团结和合作是遏制仍在肆虐的新冠疫情的关键。中国在应对新冠疫情、防疫国际合作、促进经济复苏等方面拥有宝贵经验，其他国家可以借鉴。当今世界，全球化遭遇逆流、安全形势紧张加剧、全球治理赤字问题凸显。在此背景下，中国为提振多边主义和全球化信心、构建开放型世界经济、开辟包容性增长和可持续发展路径、推动构建人类命运共同体发挥重要作用，作出重要贡献。

肯尼亚国际关系专家卡文斯·阿德希尔说，面对国际政治经济格局深刻调整，中国坚定维护多边主义，在应对气候变化、抗疫合作、可持续发展等议题上贡献中国方案和中国力量。中国进一步彰显了推动更高水平开放的坚定决心，中国与世界各国携手加强合作，将为区域和全球经济增长注入更多活力，有助于后疫情时代全球经济加快复苏。（参与记者：宋宇、易爱军、吴长伟、黎华玲）

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