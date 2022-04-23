新华社北京4月23日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部发言人22日晚说，马里乌波尔市已恢复正常秩序。乌官员23日证实，当天中午妇女、儿童和老人将开始从马里乌波尔撤离。联合国秘书长古特雷斯下周将先后前往俄罗斯和乌克兰，并于26日和28日分别与俄总统普京和乌总统泽连斯基会面。

——俄国防部发言人科纳申科夫22日晚在新闻发布会上通报说，马里乌波尔市已恢复正常秩序，居民能够在街道上自由行动，无需躲避乌方炮击。该市正在向人们分发食物、水、基本必需品等，乌方军事力量“亚速营”的残余人员及外国雇佣兵已被封锁在亚速钢铁厂区域内。他表示，美国国务院发言人称乌克兰依然控制着马里乌波尔是“谎言”。

——乌克兰副总理韦列修克23日在社交媒体上说，当天中午，妇女、儿童和老人将开始从马里乌波尔撤离。按照计划，疏散工作将在12时左右正式开始。目前人们已经聚集在马里乌波尔港附近一个购物中心等待撤离。

——俄罗斯国防部23日说，俄军发现并摧毁了乌武装分子设在赫尔松州居民区一所学校内的军事据点。该学校大楼附近发现了战壕、火力点和武器装备，楼内还发现了枪支、弹药、迫击炮等。目前武器和弹药都已被移除并销毁。

——联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克22日宣布，古特雷斯将于26日在莫斯科与普京会面，并于28日在乌克兰与泽连斯基会面。古特雷斯日前分别致信俄罗斯和乌克兰常驻联合国代表团，表示希望前往两国并与普京和泽连斯基分别会面，就实现和平等事宜进行面对面讨论。

——德国外长贝尔伯克22日结束对波罗的海三国拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛的访问。她22日在维尔纽斯举行的记者会上表示，如果北约在今年夏天的马德里峰会上达成一致，德国愿向北约东翼增兵。此前，她还表示，在军事援助乌克兰方面，德国希望从长远考虑。她同时强调，德国向乌克兰提供武器并不意味着成为战争的一方。（参与记者：黄河、谢锷、李东旭、李铭、陈畅、华迪、李超）

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