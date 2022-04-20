新华社北京4月19日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外长拉夫罗夫19日对媒体表示，俄罗斯在乌克兰的特别军事行动已开启新阶段。乌克兰最高拉达（议会）19日在官网发布了关于批准延长国家战时状态总统令草案的消息。

——俄罗斯外长拉夫罗夫19日在接受“今日印度”电视台采访时表示，俄罗斯在乌克兰的特别军事行动已开启新阶段。他还表示，俄方不打算改变乌克兰政权，乌人民应自主决定未来如何生活。

——乌克兰最高拉达（议会）19日在官网发布了关于批准延长国家战时状态总统令草案的消息。但该草案具体文本尚未公布。据当前法令规定，乌国家战时状态将持续到4月25日。

——乌通社19日报道，俄军在卢甘斯克的大规模进攻已经开始，乌俄两军正在卢甘斯克的两个城市内进行激烈的战斗。

——俄罗斯塔斯社19日报道，顿涅茨克的武装力量已开始对马里乌波尔市的亚速钢铁厂发起进攻。俄国家防御指挥中心负责人米津采夫随后表示，俄方建议钢铁厂内武装人员放下武器投降。

——乌通社19日援引乌克兰基础设施部部长库布拉科夫的话报道，超过30%的乌基础设施在冲突中损毁，其中包括约300座桥梁、8000多公里的公路。库布拉科夫说，根据乌政府评估，这些基础设施的损毁带来直接经济损失约千亿美元。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫19日通报，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军140架固定翼飞机、487架无人机、252套防空导弹系统、2353辆坦克及装甲车辆、256台多管火箭炮、1014门野战火炮和迫击炮、2208辆特种军用车辆。

——俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫19日在社交媒体上通报，位于俄乌边境地区的戈洛夫奇诺村当日遭到乌方攻击。

——根据俄外交部19日发布的通报，俄外交部当日约见荷兰、比利时、卢森堡、奥地利驻俄大使，宣布荷、比、奥部分使馆工作人员为“不受欢迎的人”，要求其离开俄罗斯。荷、比、卢、奥此前宣布俄部分外交人员为“不受欢迎的人”。

——联合国秘书长发言人迪雅里克在18日举行的例行记者会上表示，联合国秘书长古特雷斯非常关注港口城市马里乌波尔“令人震惊的”人道主义局势。他说，必须给真正的谈判一个实现成功并带来持久和平的机会，联合国将随时准备支持这种努力。（参与记者：华迪、黄河、李铭、李东旭、陈畅、王建刚）

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