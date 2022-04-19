新华社北京4月19日电（国际观察）“令人愤怒和鄙视”——从《美国陷阱》看美私营监狱

新华社记者黄伟

“这所监狱对利益的追逐，是以侵犯基本人权为代价的，这可真令人愤怒和鄙视。”法国阿尔斯通公司前高管弗雷德里克·皮耶鲁齐在《美国陷阱》一书中写道。

2013年，美国以违反《反海外腐败法》为由将皮耶鲁齐逮捕入狱。这位法国商业精英目睹了美国私营监狱聚敛无厌、暴力横行、极限压榨等黑幕，把它们写入了《美国陷阱》。事实上，这些现象在美国绝非关押皮耶鲁齐的那座私营监狱所独有。标榜“民主”“自由”的美国，将国家惩教职能推给资本机器，放任众多私营监狱成为疯狂逐利的工具。铁窗背后的真相，充分暴露出“美式人权”的虚伪性。

“什么都要花钱”

喝水要先买塑料杯；电视只有画面，想听声音要在看守所商店买收音机和耳机……花钱，永远都在花钱，在美国的看守所里，日子就是这么过的。皮耶鲁齐在书中如此回忆被关押在罗得岛州怀亚特看守所的那段日子。

后来，他又被关押到位于美国宾夕法尼亚州的莫香农山谷改造中心，情况也大同小异。莫香农山谷改造中心由美国私营监狱巨头GEO集团运营。为赚取尽可能多利润，GEO将包括伙食、暖气和医疗在内的一切服务削减到最低限度，同时提高囚犯小卖部商品的售价，并将犯人的“居住期限”尽可能延长。

无论对囚犯还是非法移民，美国私营监狱公司都进行着形形色色的巧取豪夺，有些地方连被关押者的基本温饱都无法保证。据英国《卫报》报道，在美国私营监狱业另一巨头惩教公司（曾用名“管教公司”）管理的佐治亚州斯图尔特移民拘留中心，几乎所有被关押者都表示，仅靠监狱提供的伙食是吃不饱的，许多人不得不去中心小卖部高价购买食品。一位墨西哥非法移民告诉媒体，这正是监狱想要的结果。

据美国媒体报道，2020年，美国惩教公司的收入高达19亿美元，其中82.2%来自私营监狱业务。而GEO的收入更高达23亿美元。

暴力随时降临

囚犯之间经常拿着刀具斗殴，有人自杀、有人被强奸、有囚犯在食物中藏着锋利的玻璃碎片企图谋杀他人，还有囚犯因缺乏治疗而死亡……这都是皮耶鲁齐被关押在美国私营监狱期间亲眼所见。

暴力横行的情况在美国私营监狱司空见惯。堪萨斯州联邦公设辩护人梅洛迪·布兰农接受媒体采访时曾说，囚犯们害怕惩教公司的私营监狱，因为在那里每天都有生命危险。美联社报道，惩教公司在堪萨斯州的莱文沃思拘留中心，去年5月到7月期间平均每月发生超过36起暴力事件。

据《淘金者》周刊报道，美国私营监狱暴力事件不断，囚犯袭击事件比公立监狱多28%，“它们不停寻找压缩成本的办法，已变成危险和堕落的堡垒”。

无从逃避奴役

在莫香农山谷改造中心，所有囚犯每天被迫从事长时间劳动，只得到极少的报酬，而且根本无法逃避。“这简直就是现代的奴隶制。”他在《美国陷阱》中写道。

据英国《卫报》报道，来自孟加拉国的舒艾卜·艾哈迈德2017年被羁押在斯图尔特移民拘留中心，每小时工作只能换来50美分。在那里，如果拒绝工作，被关押者会被关禁闭。

尽管拜登政府上台后要求美国监狱管理局和美国执法官局停止使用私营监狱关押联邦罪犯，但私营监狱公司已开始另辟蹊径。GEO集团告诉投资者不必担心，称公司在拘留和监视非法移民方面的收入可以抵消部分损失。去年，曾关押皮耶鲁齐的莫香农山谷改造中心因与联邦机构的合同到期而一度关闭，但与美国入境和海关执法局签订合同后又重新开放，用于关押非法移民。

美私营监狱业的未来，正如美国民权联盟堪萨斯州法律主管莎伦·布雷特所说的那样，“他们总有机会赚钱。”(参与记者：宋盈)

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