新华社北京4月19日电 题：直面挑战 前景可期——国际机构看当前中国经济

新华社记者潘洁、刘红霞

一季度，中国GDP同比增长4.8%，高于去年四季度4%的增速，开局总体平稳，但部分主要指标增速放缓，经济下行压力有所加大。多家国际机构官员表示，尽管面临的风险挑战增多，但中国经济韧性强、政策空间足、市场潜力大，前景可期。

今年中国预期经济增速目标为5.5%左右。不过，3月份以来世界局势复杂演变，俄乌冲突导致能源、化肥和粮食价格上涨，新冠肺炎疫情冲击影响加大，一些国际机构在下调全球经济增长预期的同时，也将中国经济增速预期略微下调。

世界银行中国局局长芮泽在接受记者采访时指出，此次下调主要是由于各种消极因素的叠加，包括俄乌冲突的负面影响，欧盟、美国、日本等发达经济体增速放缓，受奥密克戎变异株引发的新一轮疫情影响，消费活动受到制约，产业链供应链遭遇堵点。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃日前表示，俄乌冲突使全球经济复苏遭受巨大挫折，其影响将导致143个经济体今年的经济增速预测值被下调，这些经济体占到全球经济总量的86%。

尽管外部冲击影响较大，但对于中国经济长期向好的基本面，发展潜力大、韧性足、空间广的特点，国际机构仍纷纷看好。

瑞信首席中国经济学家王一表示，一季度统计数据显示，中国在固定资产投资和工业生产等方面都有明显高于市场共识的表现，进而使得一季度GDP增长也高于市场共识，预计中国今年经济将增长5.3%。

亚洲开发银行驻中国代表处经济部主任裴德铭在接受记者采访时指出，尽管受多重负面因素影响，仍能看到不少积极信号，如前两个月基础设施投资加快、出口保持平稳增长、3月新增人民币贷款超出市场预期等。中国在财政和货币政策方面都有比较大的政策空间。

“中国经济目前的风险主要还是和疫情有关，因此政府迅速果断采取措施应对经济下行压力非常重要。”裴德铭说。

面对国际国内出现的新情况、新挑战，中国及时出台多项政策，减轻市场主体负担，缓解企业经营困难，激发市场活力，助力经济保持稳定增长。

一季度中国新增人民币贷款8.34万亿元，同比创新高；4月15日，中国人民银行宣布下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，将共计释放长期资金约5300亿元；中国实施新的组合式税费支持政策，预计全年退税减税约2.5万亿元……

格奥尔基耶娃评价说，中国政府通过危机应对措施、流动性供应、财政政策和金融支持，努力减轻疫情对经济的负面影响，IMF对这些政策措施表示支持。

芮泽认为，在稳增长的同时，中国应继续致力于经济结构调整。“这将是中国未来保持长期增长的基础。”

联合国贸发会议日前发布的一份报告显示，从全球范围看，中国是成功推进经济结构转型特别是工业化转型的范例，数字经济已经成为中国经济新的增长动力。中国积极融入全球化，已经成为全球价值链、供应链的重要参与者。

“尽管中国劳动力成本在逐渐上升，但中国全产业链的竞争优势非常明显。从长远看，较低技术含量的制造业将逐步转移，中国将向全球产业链价值链中高端迈进。”芮泽认为，除了产业链的攀升，中国消费市场的巨大潜力也值得期待，这也是中国成为全球投资“引力场”的重要原因。

一季度，中国货物贸易进出口总值同比增长10.7%，实际使用外资同比增长25.6%，双双延续两位数增长，实现“开门稳”。

芮泽说，由于去年外商直接投资（FDI）的高基数，今年FDI的增长可能不及去年水平。但从长远看，中国市场无可替代，在中国的外资企业将继续留在这里。

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