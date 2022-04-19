4月19日，全国人大常委会委员长栗战书在北京人民大会堂以视频方式同墨西哥参议长桑切斯举行会谈。新华社记者 李涛 摄

新华社北京4月19日电 全国人大常委会委员长栗战书19日在北京人民大会堂以视频方式同墨西哥参议长桑切斯举行会谈。

栗战书说，2013年习近平主席访问墨西哥，中墨关系升级为全面战略伙伴关系，成为两国关系发展史上的重要里程碑。今年2月，习近平主席同洛佩斯总统就两国建交50周年互致贺电，开启了双方关系发展的新阶段。面对世纪疫情，中墨守望相助，两国友好得到进一步深化。中方愿同墨方一道，积极落实两国元首重要共识，推动中墨全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

栗战书指出，中墨关系之所以发展得好，得益于双方始终坚持相互尊重、平等相待，特别是在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。一个中国原则是中墨友好关系的基石，中方高度赞赏墨方长期以来坚持一个中国原则。墨西哥是拉美和加勒比地区的重要国家，中方愿同包括墨方在内的拉共体成员国一道，持续完善中拉论坛建设，推动新时代中拉关系不断向前发展。两国在国际事务中拥有广泛共同利益，要密切多边协作，在联合国、二十国集团等国际多边场合加强沟通，捍卫真正的多边主义。

栗战书强调，中墨都是具有重要影响的发展中大国，合作潜力巨大，双方要坚持互利共赢，深化务实合作。中方欢迎墨方积极参与中国国际进口博览会，合作共建“一带一路”。中墨同为文明古国和文化大国，要进一步扩大人文交流合作，传承中墨友谊。

栗战书指出，立法机构交往是中墨关系的重要组成部分。中国全国人大愿同墨参议院共同努力，保持立法机构高层交往势头，开展多渠道、多领域合作，加强立法、监督和治国理政经验交流，为两国合作提供更加完善的法律保障，为中墨关系发展注入更多正能量，密切在各国议会联盟等事务中的协调，维护发展中国家共同利益。

桑切斯表示，墨中友谊大树茁壮成长、结出累累硕果。墨方坚定奉行一个中国政策。感谢中方在抗击新冠肺炎疫情中给予墨方的重要支持。墨参议院愿深化同中国全国人大的友好交流，为推进两国在经贸、投资、人文等各领域合作，促进墨中全面战略伙伴关系发展作出新贡献。

全国人大常委会副委员长沈跃跃参加会谈。

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