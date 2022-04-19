新华社北京4月19日电 综合新华社驻加沙、耶路撒冷记者报道：以色列国防军19日凌晨出动战机空袭了位于加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）军事目标，以报复18日晚来自加沙地带的火箭弹袭击。目前尚无人员伤亡报告。

目击者对新华社记者说，以军战机向加沙地带汗尤尼斯西部一处哈马斯军事目标发射多枚导弹，附近民用设施受到损坏。哈马斯发言人哈齐姆·卡西姆在空袭后发表声明说，以军轰炸的设施内“是空的”。

以色列国防军18日晚发表声明说，一枚火箭弹当晚从加沙地带射向以色列领土，触发防空警报，被以色列“铁穹”防御系统拦截。以媒体说，以色列与加沙地带边境地区居民听到爆炸声，袭击未造成以方人员伤亡或设施受损。这是近四个月来第一枚从加沙地带射向以色列的火箭弹，目前暂无任何武装组织宣布制造此次袭击。

以军方声明说：“为报复此次火箭弹袭击，以色列国防军出动战机，空袭了哈马斯在加沙地带的一处武器制造点。”

最近，巴以局势紧张，以色列多地发生袭击事件。巴勒斯坦民众与以色列警察15日在位于耶路撒冷老城的阿克萨清真寺发生冲突，造成160多名巴勒斯坦人受伤。（参与记者：柳伟建、尚昊、王卓伦）

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