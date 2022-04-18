新华社北京4月18日电 题：中国将继续为世界经济贡献宝贵确定性

新华社记者傅云威 张一诺

在疫情反复、地缘政治紧张、通胀高企等多重压力下，世界经济不确定性增加。作为全球第二大经济体、最大贸易国和主要外资流入国，中国经济表现全球瞩目，中国经贸政策走向牵动世界。

今年第一季度，中国国内生产总值同比增长4.8%，开局总体平稳。这份沉甸甸的经济成绩单是在需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力下取得的，得益于一系列稳增长的政策组合。它有力地证明：中国经济具备强大韧性和活力，仍将为世界经济贡献宝贵确定性。

面对疫情挑战，中国坚持科学精准、动态清零，科学统筹“救人”与“救市”，兼顾局部与全局、当前与长远，全力保障经济循环畅通，促进中外合作共赢。

中国尽其所能支持全球抗疫事业，积极开展对外经贸合作，为稳定全球供应链、缓解全球通胀压力作出重要贡献，惠及众多合作伙伴。

去年中国外贸首破6万亿美元，创历史新高。今年一季度，中国进出口同比增长10.7%，与世界分享中国大市场的同时，向全球输送高性价比的中国产品。外贸数据稳，彰显中国作为“世界工厂”和“世界市场”的全球红利，在全球高通胀背景下尤为可贵。

去年中国实际使用外商直接投资首次突破1万亿元人民币。今年一季度，中国实际使用外资同比增长25.6%，实现“开门稳”。投资数据稳，展现中国经济的巨大魅力和活力。经济合作与发展组织（经合组织）中国政策研究室主任玛吉特·莫尔纳指出，中国良好的增长前景和进一步开放的举措将助力持续吸引外资流入。

可以想见，伴随稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等政策组合效果显现，以及全国统一大市场加快建设，中国经济双循环发展格局将更加顺畅。

乱云飞渡仍从容。面对美联储缩表加息步伐加快、全球流动性趋紧等不利外部环境，中国着眼自身经济周期实际，依托超大市场优势和雄厚外汇储备，奉行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，展现了调控实力和政策定力，为全球金融稳定贡献确定性。

4月15日，中国央行决定下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，针对支持实体经济、稳定宏观经济基本面持续发力。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃评价说，中国政府通过危机应对措施、流动性供应、财政政策和金融支持，努力减轻疫情对经济的负面影响，IMF对这些政策措施表示支持。

面对俄乌冲突等地缘政治危机，中国坚持劝和促谈，发挥建设性、负责任作用，并继续利用“一带一路”等国际公共产品，稳定中外供应链和产能合作，缓解冲突带来的消极经济影响，为全球发展贡献和平与合作的正能量。

实践证明，中国作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，已经并将继续为充满不确定性的世界经济贡献宝贵的确定性。

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