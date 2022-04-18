新华社北京4月18日电 美国民主党籍联邦参议员克里斯·孔斯17日参加一档电视节目时称，如果国会不批准追加新冠疫情救助经费，数以百万计疫苗将过期。

“我们要损失数以百万计疫苗，它们即将过期，”孔斯在美国哥伦比亚广播公司《面向全国》节目中说，“我们应把这笔经费视为应急支出……不浪费至关重要的疫苗。”

1月9日，一名男孩在美国得克萨斯州圣安东尼奥的诊所接种新冠疫苗。新华社发（尼克·瓦格纳摄）

据美国《国会山》日报报道，国会参议院因追加新冠疫情救助经费陷入争吵。两党多名参议员本月初达成一致，支持追加100亿美元经费，用于疫苗接种和患者治疗。

然而，一些共和党人要求就恢复“第42篇”相关移民驱逐令的修正案进行表决，以此作为支持追加疫情救助经费的条件。孔斯认为，不应把两者捆绑。

3月29日，人们从美国纽约世贸中心车站内的防疫提示牌旁走过。新华社记者王迎摄

共和党籍总统唐纳德·特朗普领导的美国上届政府援引《美国法典》中涉及公共卫生、社会福利和公民权利的第42篇相关规定，以防疫为由对所有试图跨越美国陆地边界入境的移民和难民进行集体驱逐，而无需对这些移民和难民的具体情况和保护要求做单独评估。

现任民主党籍总统约瑟夫·拜登计划5月底废除“第42篇”相关移民驱逐令。（陈丹）

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