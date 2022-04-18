新华社莫斯科4月18日电 请看新华社记者从前方发回的报道——

@俄罗斯

俄罗斯国防部通报说，俄武装部队16日夜间使用高精度空基导弹摧毁了乌克兰基辅州布罗瓦雷地区一家弹药厂。17日白天，俄军使用高精度空基导弹在乌克兰巴尔文科沃和多布罗波利耶两个居民点摧毁了燃料库和弹药库。俄防空系统在哈尔科夫州击落2架乌克兰米格-29战机。

据塔斯社报道，顿涅茨克警察局副局长巴苏林17日宣布，乌克兰海军陆战队第36旅旅长巴拉纽克上校在马里乌波尔被打死。巴苏林说，他们打扫战场时发现巴拉纽克的尸体、个人物品和武器。乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇此前曾表示，增援马里乌波尔的乌海军陆战队第36旅部分人员遭到俄军炮火和空袭打击，损失惨重。

4月17日，在马里乌波尔，当地居民走过被损坏的建筑。新华社发（维克托摄）

俄总统新闻秘书佩斯科夫17日表示，他相信俄罗斯会经受住目前与西方的对抗。当天在“俄罗斯-1”电视频道直播节目中有记者提问：俄罗斯能否不同于苏联，经受住与西方的对抗？佩斯科夫回答说，俄罗斯能做到。

@乌克兰

乌克兰总统泽连斯基17日在接受媒体采访时表示，乌方准备就乌克兰不加入北约和克里米亚地位问题同俄罗斯进行谈判，但前提是俄方停止军事行动以及从乌克兰领土撤出武装力量。他强调，乌克兰不能让出自己的领土。

同一天，乌克兰外长库列巴对美国哥伦比亚广播公司（CBS）表示，乌克兰与俄罗斯之间最近几周没有高级别接触。“布恰事件”后与俄方交谈尤其困难。在谈到与俄谈判前景时，库列巴说，正如乌克兰总统所言，马里乌波尔是条红线。

4月17日，在马里乌波尔，当地居民站在被损坏的建筑旁。新华社发（维克托摄）

俄罗斯国家杜马主席沃洛金17日在社交媒体发文回应说，泽连斯基的言论是想“争取时间，同时向北约寻求军事援助”。

乌总统经济顾问乌斯坚科17日表示，战争导致乌克兰几乎半数企业无法满负荷运转，预算赤字不断扩大。目前乌每月预算赤字约80亿美元。他指出，通过国际金融市场借贷来弥补赤字的做法是不切实际的。乌克兰已请求七国集团提供500亿美元财政支持，协助解决未来至少6个月的赤字问题。

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