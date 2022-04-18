新华社墨西哥城4月17日电 综述：拉美多国疫情趋缓 专家呼吁仍需保持警惕

新华社记者王钟毅

拉美多国单日新增新冠确诊和死亡病例近期持续减少。古巴、智利、厄瓜多尔等国在推进疫苗加强针接种的同时，逐步调整疫情防控政策。专家认为，疫苗接种和调整防控政策有助于经济复苏，但仍需对新的变异新冠病毒出现等风险因素保持警惕。

古巴公共卫生部13日宣布，将为该国12至18岁的青少年接种加强针。加强针将继续使用其自主研制的阿夫达拉、“主权02”和“主权Plus”三款新冠疫苗，在完成第二针接种6个月后接种。

古巴过去一周新增确诊病例从前一周的4290例降至2899例，新增死亡病例从前一周的4例降至1例。哈瓦那大学数学与计算学院院长劳尔·吉诺瓦特日前在疫情防控例会上说，预计未来一段时间古巴新增新冠确诊病例将继续减少，但预防措施必须维持，风险意识不能放松。

阿根廷14日开始为民众接种第二剂加强针，接种从该国人口最多的布宜诺斯艾利斯省开始，然后扩大到其他地区。布宜诺斯艾利斯省卫生部门负责人尼古拉斯·克雷普拉克表示，接种加强针能提升该地区应对奥密克戎毒株的能力，但卫生部门仍将对新变种的出现保持警惕。

智利政府14日宣布该国中低风险地区室外不再强制戴口罩，但在高风险地区、室内场所以及无法保持一米以上社交距离的地方，民众仍需戴口罩。智利流行病学专家薇薇恩·巴切莱特表示，戴口罩在很多场合是必要的，因为戴口罩不仅能够减少新冠病毒传播，还能预防其他传染性疾病。

巴拿马卫生部15日提醒民众，新冠疫情尚未结束，民众应遵守防疫措施。娱乐场所可以正常营业，但必须检查顾客的疫苗接种二维码或疫苗接种卡。

厄瓜多尔卫生部长加尔松12日宣布，自18日起，民众进入商场、电影院、餐馆等公共场所时，须出示显示本人已完成加强针接种的疫苗接种卡。厄卫生部数据显示，该国82.62%的目标接种人口已完成2剂疫苗接种，33.08%的目标接种人口接种了加强针。她表示，较高的疫苗接种率为该国社会经济重启发挥了积极作用。

哥伦比亚上周单日新增确诊和死亡病例继续保持低位。哥伦比亚卫生和社会保障部呼吁民众保持警惕，及时完成疫苗全程接种或加强针接种，并在室内及人员聚集场所正确戴口罩。（参与记者：林朝晖、苏津、高春雨）

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